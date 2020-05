¡Ni un gramo de maldad! Mirá cuáles son los signos más buenos

Aries

Son absolutamente transparentes, y siempre se destacan por el hecho de que no tienen segundas intenciones al actuar. Si un ariano te dice que va a hacer algo, no hay por qué dudar de que realmente lo hará, y que no buscará el beneficio propio. Son callados porque prefieren el silencio a decir cosas hirientes.

Tauro

La nobleza de los tauro se nota principalmente en su lealtad. Si toman confianza con alguien nunca lo abandonaran y jamás lo traicionarán, no importa cuánto pueda llegar a beneficiarse con este acto. Simplemente no consideran que valga la pena dejar de lado sus ideales para conseguir cualquier objetivo.

Libra

El equilibrio que buscan los nacidos bajo este signo hace que crean que la nobleza es algo necesario. Piensan que faltar a su palabra sería inclinar la balanza hacia lo negativo y no ven ninguna necesidad de que eso pase. Consideran que todos son sus iguales, por lo que nunca se creerán más que nadie, y no dudarán en ser generosos.

Piscis

Son personas a las que no les cuesta ganarse la confianza de los demás, con su generosidad y bondad. Y nunca harían algo que traicionara esa confianza, ya que siempre valoran la felicidad ajena más que la propia. Los nativos de piscis buscarán hacer reír a todos con su magnífico sentido del humor.