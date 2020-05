Casamiento y escándalo: el rabino y la pareja, todos presos

A pesar del aislamiento social y de las restricciones por el coronavirus una pareja se casó en el barrio porteño de Almagro y terminó detenida. Se trata de dos personas que tenían planificado realizar hoy una celebración judía con varios invitados. El hecho se suma a otras dos violaciones de la cuarentena para celebrar matrimonios que sucedieron en la última semana.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad a LA NACION, la boda estaba organizada para hoy a las 14:30, a pocas cuadras del shopping Abasto. Esta mañana, la Policía de la Ciudad había intimado a los residentes del lugar debido a que la ceremonia violaba la cuarentena.

Según explicaron fuentes oficiales, la Fiscalía recibió un video sobre una ceremonia que se habría realizado en el mismo lugar días atrás, por lo cual en esta oportunidad se procedió con una intimación y posterior allanamiento. "Ningún ritual religioso está eximido de respetar el aislamiento. Les pedimos que denuncien este tipo de convocatorias para que podamos intervenir o anticiparnos", sostuvo el Fiscal General Juan Bautista Mahiques.

Finalmente la ceremonia nupcial se llevó adelante y terminó con la detención de ocho personas, entre ellos los novios, sus padres, el rabino que los casó y los dueños del lugar, a quienes se les imputa de violar los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Ayer sucedió algo similar, cuando vecinos de la zona denunciaron al 911 que un casamiento con alrededor de 100 invitados se estaba realizando en Pueyrredón 954, en el barrio de Once. Según explicaron las fuentes oficiales, la Policía de la Ciudad arribó al edificio, pero el personal de seguridad del mismo indicó que no había ninguna actividad, por lo que no se pudo acceder al inmueble por no haber orden judicial. Al no poder constatarse la violación de la cuarentena, la Fiscalía no pudo proceder.

Por otro lado, el miércoles pasado 150 personas infringieron el aislamiento para participar de una fiesta de casamiento en la cochera de un inmueble, también en Once, de acuerdo a la información publicada por la Agencia AJN

En las imágenes de la reunión que circularon, es posible ver a varias personas en un espacio reducido sin utilizar barbijo ni cumplir con el distanciamiento social. Incluso, en uno de los videos, se muestra a dos personas dándose besos y abrazándose.

Luego de que trascendiera la noticia, autoridades de la comunidad judía del país mostraron su preocupación. El rabino Yosef Feigelstock publicó una carta en el sitio Mashala Digital, en donde insistió: "Dejo en claro que está prohibido participar en esos casamientos, minianim o reuniones".