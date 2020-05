Confesiones, buenas noticias, feas sorpresas: ¿qué te tiene preparado este finde largo según el tarot?

El fin de semana patrio se antoja un tanto particular en función de tu signo zodiacal. Habrá muy buenas noticias para algunos, sorpresas negativas y mucho amor para repartir entre todos.

Si bien no se puede confirmar al cien por cien, el tarot de tu signo viene cargado de muchas novedades para este fin de semana largo. Mirá lo que te espera según su ascendente.

Aries

En el horóscopo del Tarot te salió la carta El Sol, eso significa que la suerte está de tu lado y debes empezar eso que tanto deseas, como un negocio o mudarte, que la carta te brillará más que nunca, sólo trata de protegerte con un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y déjalo allí hasta que se caiga, eso te quitará las envidias. En el amor seguirás con tu pareja más enamorado que nunca hablando de compromiso. A los solteros les llegará un amor del signo de Capricornio o Acuario que será muy apasionado. El 23 de mayo tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 21, y usa el color blanco. Son tiempos de renovarte con algún cambio estético para verte de lo mejor. Ten cuidado con tus nervios y trata de controlar tu carácter. Te llamará un querido amigo que hace mucho no veías.

Tauro

Te domina la carta de El Emperador en el horóscopo del tarot, esto significa que tu fuerza interior está más elevada que nunca y cualquier toma de decisión que realices saldrá exitosa, y más en cuestiones legales o en cambios de trabajo para prosperar. Cuídate de problemas con tu pareja, ten en cuenta que esta carta te recomienda que no seas tan celoso e intenso en tus relaciones y mantengas el respeto y la confianza. También te dice que te llega una ayuda por parte de alguien muy importante para iniciar un negocio o realizar proyectos. Decides comparte un celular nuevo o cambiar el sistema de pago para estar mejor comunicado. Deja a un lado los rencores familiares y trata de juntarte más con tus hermanos, ellos siempre te apoyarán.

Géminis

Te salió en el horóscopo del tarot La Estrella, y con tu signo significa que tendrás propuestas de cambios en tu negocio, que es tu momento de crecer en tu patrimonio y la carta te dará la fuerza para que todo te salga de lo mejor, sólo cuídate de las envidias y mal de ojo que te rodea últimamente. Te recomiendo que este 24 de mayo prendas una veladora de color blanco y le pidas a tus ángeles que te den luz espiritual y verás que te irá de lo mejor. Sabrás que un amigo enfrenta problemas legales y le darás ayuda moral. Trata de dormir más para que rindas en el día. En el amor seguirás con tu pareja y a los que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Escorpión que será muy compatible. Tus números de las suerte son 09 y 88, y trata de usar el color rojo, eso te dará más fuerza interior.

Cáncer

Te correspondió la carta de Los Enamorados en el horóscopo del tarot, lo que implica que es tu mejor época; te augura que tendrás días de pleno enamoramiento con tu pareja actual y deciden ya formar una familia. A los que están solteros les llegará un amor muy formal del signo de Aries o Libra que será muy compatible. También esta carta te indica que es tu momento de hacer más amistades. En cuestiones de trabajo tendrás juntas de última hora para cambios de personal, así que trata de concentrarte en tu desempeño laboral. En las fiestas y con los amigos trata de no opinar mucho y menos de política o religión, pues como eres muy intenso terminarás enojado. Tus números de la suerte son 04 y 55, y tu color el azul fuerte. Ten en cuenta, amigo de Cáncer, que debes ahorrar y no compres sólo por gastar.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta El Ermitaño, esto significa que son tiempos ideales para que realices cambios en tu forma de pensar y debes dejar atrás esos rencores para que puedas disfrutar de tu vida en este momento. Si atraviesas por una crisis de pareja o un divorcio, esta carta El Ermitaño te recomienda que pidas un consejo antes de tomar una decisión. Te llega un bono en tu trabajo o te pagan una deuda del pasado. Recibirás un premio en la lotería con los números 06 y 31, y trata de usar el color amarillo, que eso te ayudará a tener más fuerza espiritual. Ten cuidado con los robos o pérdidas, procura ser más precavido. Te recomiendo tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado. Recuerda que en boca cerrada no pasan los chismes, así que trata de limitarte y no comentar nada de nadie.

Virgo

El Carro es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, esto significa que podrás lograr lo que deseas, sólo trata de prender una veladora de color rojo el 24 de mayo para que te abra los caminos. Esta carta te ayudará a estar mejor económicamente y empezar ese negocio que tienes en mente, sólo procura no platicarlo mucho. Te llega un amor nuevo este fin de semana y será del signo de Capricornio o Acuario. Mandas a arreglar tu carro. Te buscará tu familia para invitarte a una fiesta de cumpleaños. Ten cuidado con las traiciones de socios o compañeros del trabajo, no les confíes mucho tus ideas. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 35. Sigue con la dieta y el ejercicio. Dado que constantemente resuelves los problemas de los demás, trata de estudiar leyes o administración, se te facilitará mucho.

Libra

Te salió la carta La Templanza en el horóscopo del tarot, eso significa que por fin tendrás ese equilibro que necesitabas en tu vida, que el ángel protector te quitará los problemas que tenías con tus ex parejas y familiares, y sanarás tu corazón. En estos días tomarás la decisión de establecer una relación amorosa más formal con alguien del signo de Tauro o Piscis. Estás en tu época de crecer en lo económico, así que no lo dudes y empieza ese negocio que planeas. Cuida a tu mascota. Decides cambiar tu celular por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte el 24 de mayo con los números 03 y 78, y trata de usar la plata en accesorios como pulsera o cadenas para que te proteja. No discutas en tu trabajo, trata de ser más paciente, que te llegará en estos días la oportunidad de estar mejor posicionado.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Torre, esto significa que debes tener cuidado con las traiciones en cuestiones de trabajo y con supuestos amigos, así que trata de ser más precavido en todo lo que hagas o digas para garantizar tu bienestar. Te recomiendo que este 23 de mayo enciendas una veladora de color naranja y le pidas a tus ángeles que te protejan de toda la maldad. Te buscará un amor del pasado para volver, pero recuerda que si esa relación no tuvo éxito, ya no será, así que trata de cerrar ese episodio en tu vida. Te compras tenis y ropa por Internet. Decides cambiar tu look y te cortas el cabello. Te sentirás muy alterado o rebelde en estos días, y eso implica algunos problemas con tu familia, así que intenta controlarte. Ten cuidado al manejar. Tus números de la suerte son 01 y 45.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió La Fuerza, y esta carta con tu signo implica que pasarás un fin de semana de muchas alegrías con tus seres queridos y festejarás el cumpleaños de tu pareja. También te indica que debes ser más fuerte en tus decisiones y no cambies de parecer tan rápido, es decir, que seas más estable. Recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren. En el amor seguirás muy enamorado de tu pareja actual y a los solteros les llegará un amor del signo de Leo, Piscis o Capricornio con el que iniciarán una relación estable. También esta carta te indica que recibirás un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07 y 23; trata de jugarlos este viernes. Te invitan a realizar un viaje con tus amigos.

Capricornio

Te salió la carta La Luna en el horóscopo del tarot, esto significa que este fin de semana tendrás muy buenas noticias alrededor de tu vida y te invitan a realizar un viaje los próximos meses, sólo trata de organizar bien tus tiempos. Esta carta te dará la suerte necesaria para que salgas de todos tus problemas de deudas. En el amor evita decirle mentiras a tu pareja, ten en cuenta que tarde o temprano se dará cuenta. En estos días trata de depurar todo lo negativo que te rodea y deja los rencores atrás para que la energía positiva esté contigo. El tarot también te recomienda que camines por las noches y hables con la Luna para que le pidas lo que tanto necesitas, verás que se te cumplirá de inmediato. Tus números de la suerte son 20 y 30; compra tu billete de lotería el domingo y la suerte te llegará.

Acuario

El Mago es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que ya no debes decirle que no a la suerte, es decir, que no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, pues estos tres días serán de abundancia y sorpresas agradables para ti. Esta carta junto con tus signo te dice que debes enfrentar las situaciones amorosas y que no le tengas miedo al qué dirán, recuerda que tu signo es muy fuerte y es momento de que te quedes con la felicidad. También El Mago te indica que te vendrá un negocio nuevo los fines de semana, que lo debes aceptar para que tengas más ingresos. En el amor te augura que un Aries o Libra vendrá a tu vida para hablar de compromiso. En los juegos de azar te dice que elijas el color rojo y los números 13 y 27. Procura ser más discreto con tus planes a futuro.

Piscis

La carta As de Oros es la que te salió e implica que en el amor te dice que no des todo el dinero ni todo el amor, debes entender que tu pareja debe estar contigo por amor, no por interés. Un ex te buscará para volver, pero recuerda que debes analizar siempre todo lo que es bueno o no para ti. Tu signo atraviesa por una racha de conocer a personas nuevas y aventurarse a vivir solo. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 39, y trata de usar el color azul fuerte. Ten cuidado con tu pasaporte o alguna identificación, no se vaya a perder. Te regalan una mascota.