Deciles lo que quieras: a estos signos no les importa el insulto

Leo

A pesar que lo nativos de este signo suelen ser un tanto orgullosos, cuando alguien los enfrenta o reclama lo hace sin temer a la consecuencias ellos permanecen inmóviles, pero no porque tengan miedo, sino porque no suelen rebajarse ante los demás y menos cuando los otros no tienen la razón.

Libra

Los libranos suelen dejar pasar cada comentario. No se dejan afectar por nada ni nadie. No hay quienes le alteren su paz emocional. Tienen mucha seguridad en sí mismos y nunca los verán molestos por situaciones que consideren menores en su vida.

Capricornio

Los nativos de este signo suelen ser muy pasivos, huyen de los problemas y no les gusta engancharse con comentarios o insultos que consideren solo una muestra de la falta de capacidad o argumento de otros. Ellos son muy nobles y no se aferran a las malas situaciones, por eso dejan pasar los malos ratos sin aferrarse.