¡Sacate la duda!: así te das cuenta si alguien te bloqueó en WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en la gran herramienta de comunicación y más a un en estos tiempos de aislamiento obligatorio. Pero, claro está, que para que haya ida y vuelta debe haber voluntad de las dos partes. Cuando uno de los extremos no quiere, el otro no puede, aunque hay muchas veces que no termina de enterarse si está bloqueado o solamente no le contestan los mensajes.

Es para evitar esas esperas, a veces un tanto tristes, que a continuación de mostramos cinco indicios claros para darte cuenta de que la otra parte le bajó la persiana a la relación.

Así te darás cuenta si te bloquearon en WhatsApp