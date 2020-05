Astrología. mirá una nueva carta para cada signo del zodiaco

Las cartas no son una técnica de adivinación como tal, simplemente, tratan de ayudar a la persona a ver los signos que pueden ayudarle a tomar decisiones. Por eso, se dice que el subconsciente juega un papel muy importante en las interpretaciones de las lecturas del Tarot.

Las preguntas que una persona tiene sobre su vida se representan en las cartas, y la persona adivina las respuestas en función de lo que ve. Por este motivo, el Tarot sirve para que una persona pueda encontrar en su subconsciente las respuestas que de otra forma no podría averiguar.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas:

Aries

Nueve de Bastos

Las dificultades, que nunca están ausentes de nuestras vidas, hay que enfrentarlas, en lo posible, con la misma entereza y disposición que a otras situaciones menos complejas. Pensar o entender de otra manera estas vicisitudes nos hace más penoso el hecho y, desde lo anímico, lo agranda. El andar a la defensiva, en forma permanente, suma factores contraproducentes.

Tauro

El Carro

Durante esta semana todo se presentará de manera más amigable, con menos dificultades, será como recorrer un camino expedito y sin obstáculos. Aprovecha este tiempo para avanzar en tus proyectos y también en tus tareas habituales, ya que la tendencia será a sentirte empoderada y protagonista de tu vida, sin tutelajes y asumiendo el control total de tu quehacer.

Géminis

La Estrella

Abrigar esperanzas de que todo empiece a cambiar positivamente en tu vida, más que un legítimo deseo, común a la mayoría, en ti será algo más que eso. Serán ciertas evidencias que se presenten y que te den suficientes señales, que mejoren tu ánimo y fortalezcan tu actitud y predisposición para enfrentar los obstáculos con mayor entereza y valentía.

Cáncer

Paje de Oros

Cuida tu cuerpo, tu dieta alimenticia y todo el ámbito de tu ser, de manera integral, sin abandonar el empeño. Mejora tus rutinas y tus hábitos, en todo orden de cosas. Recuerda el refrán de “más vale prevenir que curar”. Asume costumbres que tiendan a mantener tu integridad física y mental en el mejor pie que puedas. Si no tienes estos hábitos, comenzar con algo ya es un avance.

Leo

El Loco

Como una táctica, innovadora tal vez, podrías poner en práctica durante estos días ser reactiva a los hechos, es decir actuar con todos tus dones según las circunstancias de cada cual. Pretender manejar los hilos de cada aspecto de tu vida produce una tensión adicional a los tiempos que corren, pues en la práctica la vida siempre nos da sorpresas que, por razones obvias, no se pueden prever. Toma los resguardos razonables en todo orden de cosas y deja que el destino haga lo suyo.

Virgo

El Ermitaño

Tiempo propicio para practicar el autoconocimiento, la introspección y todas aquellas maneras, disciplinas o prácticas que te conduzcan a esto. Las bondades son ampliamente conocidas y divulgadas y los beneficios son diversos y particulares en cada individuo. Si todo esto lo acompañas con lecturas ad hoc se cierra un círculo maravilloso y de inmensos potenciales.

Libra

Siete de Oros

Buena semana, en el contexto de la situación actual de la cual nadie escapa. Todo lo que recibas o te suceda, que consideres bueno para ti, te lo has ganado, con mucho esfuerzo y en no poco tiempo. Persevera en esta conducta, los resultados tenderán a ser similares, pero que nada te envanezca, conserva en lo posible tu sencillez natural, que no es algo muy común a todos. Tal vez, estos tiempos nos hagan cambiar.

Escorpio

El Juicio

Esta puede ser una semana en que te encuentres definiendo tu postura frente a situaciones más allá de lo común y que, por lo tanto, traigan aparejadas cuestiones importantes para ti, en lo inmediato y con trascendencias posteriores. Frente a estas disyuntivas tu opción será bastante certera y, por lo tanto, la mejor entre las posibles y, en consecuencia, debes estar confiada.

Sagitario

Reina de Espadas

Todos tenemos situaciones incómodas que, a veces, se prolongan en el tiempo y se convierten en la “piedra en el zapato”. Este puede ser el momento de actuar con racionalidad pero, también, con determinación y cortar de raíz, con hechos, temas pendientes o personas que hace mucho no debieran estar en nuestras vidas. Ser drástica es como un acto quirúrgico, se corta y se acaba.

Capricornio

Cinco de Oros

Los momentos complejos tienen muchas aristas que nos tocan y nos golpean sin miramientos, entre otras complejidades están las referidas a las relaciones humanas, la salud, el dinero, el trabajo, entre las más difíciles. Puede haber otras. Sin embargo, nada es eterno, todo es pasajero, todo pasa, todo cambia. La clave es resistir con valor y fortaleza. El cambio ya vendrá.

Acuario

Siete de Bastos

La vida suele ser una lucha constante y permanente contra la adversidad y los obstáculos de todo tamaño y variada naturaleza. El momento presente reúne estas características. Pero, no hay que entregarse, ni rendirse sin antes dar la lucha con todos nuestros dones, cualidades y potencialidades, lo peor será bajar los brazos y sentirnos vencidos. Después de la tempestad viene la calma.

Piscis

La sacerdotisa

La intuición será en estos días la luz que alumbre tus tinieblas, tus dudas, tus debilidades, tus temores, que actúan como rémoras que obstaculizan ese inmenso caudal de cualidades que tienes a tu haber, suficientes para afrontar cualquier desafío, por complejo que sea. Considéralo como un plus o una herramienta eficaz siempre a tu servicio.