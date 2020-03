El coronavirus y los pacientes cardíacos: cómo se deben cuidar de la pandemia

El primer paciente que falleció en Argentina de coronavirus tenía varías complicaciones de salud: padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. A medida que se fue conociendo más sobre la nueva pandemia, se reveló que las personas con enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad cardíaca en general, junto con los diabéticos, tienen un mayor riesgo de desarrollar Covid-19 grave, según estudios en China. Los investigadores observaron que, en pacientes hospitalizados, el virus podría llegar al corazón y causar arritmias, isquemia miocárdica, miocarditis y shock.

A nivel mundial las enfermedades cardiovasculares constituyen el 31% de las muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al menos un 80% de esas muertes podrían evitarse si se controlaran los factores de riesgo principales: colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y estrés, entre otros.

Por otro lado, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 20% y 35% de la población adulta de América Latina y el Caribe es hipertensa. El número de personas con esta afección está aumentando en los últimos años y muchos desconocen su condición.

El coronavirus se convirtió en una de las mayores preocupaciones para los argentinos (Shutterstock)

Con más de 220 mil casos en el mundo, 86 mil recuperados y casi 10 mil fallecidos por coronavirus, son cada vez más los recaudos que se conocen sobre cómo cuidarse de la pandemia que atemoriza a todo el mundo. Dentro del grupo de riesgo se encuentran además de personas mayores a 60 años, embarazadas o inmunodepresión los pacientes con enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial.

En este contexto, el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, Jorge Tartaglione, explicó a Infobae la importancia de los cuidados en personas con hipertensión debido a que “el 80% de las personas mayores de 60 años son hipertensas”. Sumado a esto, el número de infartos e hipertensos es un factor de riesgo contra el coronavirus. “Las personas mayores de 60 y 65 años son las que más cuidados deben tener. En la Argentina hay 9 millones de hipertensos y se producen casi 30 mil infartos por año. Si vos te ponés a pensar en una neumonía causada por un coronavirus en un paciente que tiene su corazón un poco más debilitado que el resto, te vas a dar cuenta que el impacto es muchísimo mayor que una persona sin enfermedades cardiológicas”, señaló el especialista.

Al igual que el primer paciente fallecido en la Argentina, los especialistas advierten que tener una enfermedad de base pone en riesgo a la persona ante un posible contagio de coronavirus. “Si tenés un bypass o has tenido una insuficiencia cardíaca o has tenido problemas de infarto y tenés más de 60 años, quédate en casa. No abandones la medicación y cuidate más que nunca. Una neumonía en una persona que tiene riesgo es bastante complejo. Y si escuchaste que las drogas para la hipertensión arterial hacen que seas más susceptible al coronavirus, todavía no existe evidencia. Seguinos a nosotros que diariamente con la Sociedad Europea de Cardiología, con la Sociedad Americana de Cardiología damos estos mensajes. Hoy por hoy no hay que suspender esas drogas leas lo que leas. Por último tranquilos, si lo hacemos entre todos funciona”, enfatizó Tartaglione.

Los mayores de 60 años se encuentran dentro del grupo de riesgo (REUTERS/Dylan Martinez)

El presidente de la Fundación Cardiológica Argentina explicó que la única vacuna contra el coronavirus es el aislamiento social. “La única manera de reducir el contagio es disminuir la movilidad. Estoy totalmente de acuerdo con parar el transporte público. Comprendo igualmente a la gente que tiene que viajar”.

“Si vos tenés un paciente con un infarto o insuficiencias cardíacas y una falla en el corazón y necesita medicamentos se los tengo que dar, tiene que venir. Si alguien viene y me dice me duele el pecho le tengo que decir vení. Aunque sea una angustia, un ataque de pánico y tenemos que estar. Soy el presidente de la Fundación Cardiológica y he sido jefe del servicio durante 30 años, tengo residentes en todo el mundo que se formaron conmigo en el hospital Churruca y la realidad es que los que están en España y los que están en Italia y Alemania hasta los que están en Inglaterra me mandan unos mensajes que uno dice: esto no es verso, esto es realmente muy grave”, concluyó el especialista.

