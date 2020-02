Atención amiga, anticipate: así te rechazan los hombres según el signo

Aries

Las señales de Aries son muy claras. Si no le importas o ha perdido el interés en ti, no te dará alas, simplemente se alejará y dejará de responderte los mensajes.

Tauro

Tauro no quiere hacerle daño a nadie, por eso suele ser muy considerado, pero esa misma consideración puede ser confundida con interés. Manda señales mixtas y no es claro con lo que quiere. Toma tú la batuta, sé directa y pregunta. Si no es “sí”, es no.

Géminis

Géminis suele aplicar el típico “no eres tú, soy yo”, pero en realidad, si no está listo para asumir un compromiso contigo es porque no le interesas. Es probable que si terminan la “relación”, lo veas comenzar a salir con otra persona en pocas semanas.

Cáncer

Podríamos decir que Cáncer, al igual que Tauro, prefiere hacer el mínimo daño posible, así que recurrirá al complejo de inferioridad y te dirá que eres demasiado buena para él, que no te merece o más bien, que podrías conseguir a alguien mejor.

Leo

Leo es un signo bastante directo, si no le interesas te lo hará saber. Ni siquiera tendrá que decirte que no le gustas, simplemente te dirá quién sí es de su interés.

Virgo

Virgo es un poco miedoso y podríamos decir que le falta valentía para decir las cosas de frente, sin embargo, no hará nada para ilusionarte y romper tu corazón. Más bien, mandará todo tipo de indirectas para hacerte saber que él no es el indicado.

Libra

Otro signo al que no le gusta batear de frente es a Libra, sin embargo, cada que vea que intentas conquistarlo o llamar su atención, tratará de cambiar de tema. Indirectas bastante directas, ¿no crees?

Escorpio

Primero que nada es importante recordar que Escorpio no es de una sola pareja, de hecho, aún cuando está perdidamente enamorado, le cuesta trabajo comprometerse. Así que no te sorprendas cuando comience a coquetear con alguien en tu propia cara. Ahora sí, no eres tú, es él. Mejor olvídalo.

Sagitario

A Sagitario le encanta vivir la vida, salir y pasear, además es un fanático de las redes sociales. Tiene una vida muy pública y lo comparte todo, sin embargo, si ya no le interesas, seguramente te borrará de todas sus redes sociales. No quiere que lo espíes.

Capricornio

Podríamos decir que hay mejores formas de batear a alguien, pero lamentablemente Capricornio es un signo bastante directo y sin pelos en la lengua (aunque le falta ser un poquito más considerado). Según su punto de vista, es mejor que duela a ilusionarte y jugar contigo.

Acuario

Aunque Acuario es uno de los signos más creativos del zodiaco, cuando se trata de amores, se lleva el premio a las excusas más pobres. No obstante, las señales son muy claras, si no le interesas, buscará cualquier pretexto para no estar contigo.

Piscis

Seguramente has escuchado acerca de la “Friendzone”. Cuando Piscis no está interesado, puedes olvidarte de los títulos de novia, pareja o similares, para él sólo eres una amiga y te tratará y presentará de tal forma. Simplemente no te dará un lugar que no considere que es tuyo.