Cayó el sátiro de la bicicleta: mirá el desgarrador relato de la madre de una víctima

El albañil de 57 años que fue detenido acusado de haber violado a al menos dos nenes de 8 y 10 años, a quienes llevó en momentos distintos hasta un descampado de Cuartel V, en el partido bonaerense de Moreno, con la excusa de cazar pajaritos, se negó este miércoles a declarar al tiempo que la mamá de una de las víctimas pidió "justicia" y "cárcel para el violador", para que no le pase "a otro chico lo mismo".

Johana, madre de uno de los chicos abusados, recordó que, el día del hecho, sus dos hijos habían salido a comprar un helado y luego fueron encontrarse con unos primos, momento en que se les acercó un hombre en bicicleta y los invitó a ir a cazar pajaritos.

"Ellos se negaron a ir, y ahí el delincuente subió a la fuerza al más chico de mis hijos a la bicicleta

amenazándolo de muerte. El más grande intentó bajarlo pero recibió una patada que lo dejó tirado casi sin aire", narró la mujer aun conmocionada.

"Mi hijo llegó llorando a mi casa y me dijo 'me llevaron a mi hermano. Me sacaron a mi hermano. Me lo sacó un hombre en bicicleta'; ahí salimos en su búsqueda por el barrio pero no lo encontramos", indicó luego y recordó que, cuando salieron a buscar "al más chico", se enteraron de que algo similar le había sucedido a otro menor conocido y que las características del delincuente eran las mismas, al igual que la bicicleta en la que se movilizaba.

"Ese chico que pasó por lo mismo nos llevó hasta el descampado donde fue su abuso. Fuimos acompañados por la policía y en el camino vimos a mi hijo caminando descalzo con las ojotas en las manos llorando. Fue todo muy horrible", se lamentó la mujer ante las cámaras de la histórica señal.

Detalles de la causa

El acusado, preso desde el pasado lunes a la noche, se abstuvo de declarar ante el fiscal 4 de Moreno-General Rodríguez, Federico Soñora, a cargo de la causa por "abuso sexual con acceso carnal" que se inició el 8 de este mes con dos denuncias por hechos cometidos ese mismo día.

En ambos casos, las víctimas fueron menores, a quienes el hombre a bordo de una bicicleta playera los interceptó en la vía pública y los invitó a cazar pajaritos, explicaron fuentes vinculadas a la causa.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad del municipio de Moreno y del barrio privado San Diego, los pesquisas pudieron identificar al sospechoso cuando llevaba a uno de los niños raptado hacia el decampado de Cuartel V.

Antecedentes

Las imágenes fueron difundidas por las familias de las víctimas en la redes sociales y mediante carteles en la vía pública y fue así que apareció una testigo que se comunicó con la madre de uno de los niños abusados y le informó que el sospechoso era inquilino suyo, por lo que aportó su dirección.

Los padres de los menores y un grupo de vecinos se presentaron entonces en ese domicilio, ubicado en la zona de La Reja, y lograron hablar con la mujer del sospechoso, a quien le exhibieron una foto, que ella misma reconoció como de su pareja.

En ese momento, y al enterase de que el hombre estaba en el interior de la casa, los vecinos intentaron ingresar por la fuerza al domicilio para atacarlo, por lo que debió intervenir la policía.

Tras la identificación del sospechoso y el reconocimiento que hicieron los menores, la policía allanó la casa donde vivía, y secuestró la bicicleta presuntamente utilizada en los hechos y prendas de vestir que serán analizadas.

Este es el video que condenó al sátiro de la bicicleta