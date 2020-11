¡Cuidado con la tarjeta!: estos son los signos más derrochadores

Los astros han hablado y estos son los inminentes resultados. Si tenes algún conocido, familiar o sos parte de este grupo selecto del zodiaco, presta atención, seguro te identificas con alguno de estos rasgos.

Leo

Ama gastar parte de su dinero en su familia y amigos, esta es una característica muy particular de Leo. Se siente bien derrochando el dinero, comprando todo lo que se le antoja. Ahora, siempre logrará obtener buenos precios así que no dudes en tenerlo como acompañante si necesitás comprar algo.

Leo representa la fuerza del Sol e intensidad del verano. No es compatible con signos de agua especialmente con escorpio ya que ambos sienten una gran rivalidad por el fuerte temperamento de ambos. Al ser este el quinto signo del zodiaco, se asocia con la quinta casa astrológica, que es la casa del placer.



Libra

El problema de este signo es que son personas demasiado empáticas, siempre viendo la forma de ayudar al otro. Su lado generoso causa que se excedan en sus presupuestos y aunque después batallen, no les pesa. Aunque también caen una que otra vez en cosas compulsivas.

Los libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto, elegancia y buen gusto, son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son capaces de ser imparciales ante conflictos. El lado negativo de Libra es que es frívolo y es fácil que cambiar de opinión o de lealtades.

Aries

Para este signo, cualquier momento es bueno para gastar su dinero. Le encanta llevar una vida lujosa; a la hora de gastar lo hace con quien realmente valga la pena y con quién sepa que ha estado cuando lo necesitó.

Un Aries es una persona llena de energía y entusiasmo. Los Aries prefieren dar instrucciones a recibirlas. Tienen una energía envidiable que a veces les lleva a ser agresivos, inquietos, argumentativos, tercos. Aries es el primer signo del zodiaco, y en este sentido su papel es empezar algo y liderar.