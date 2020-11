A Baby Etchecopar lo palizearon dos motochorros y lo dejaron en el hospital

El conductor de radio y TV Baby Etchecopar fue atacado por dos motochorros a la salida de su trabajo en Radio Rivadavia, donde conduce su programa de 12 a 14.

Etchecopar se retiraba caminando por calle Arenales, en el centro porteño, cuando dos motochorros lo abordaron y comenzaron a forcejear con él para robarle el reloj.

En la lucha, Etchecopar resultó lesionado en el hombro, y por eso debió ser derivado a un hospital que eligió el mismo, para que lo atienda su traumatólogo.

“Iba caminando por Arenales, cuando cruzo la calle viene una moto y se tiraron encima mío para sacarme el reloj. Fue al voleo. Me lo hacen a mí o a una persona de 80 años”, señaló el conductor de Baby en el medio.

“Un tipo grandote viene de atrás corriendo, me empuja y me tira (en la calle). Me sacó el reloj, pero lo recuperé. En el tiempo que estuvimos forcejeando, la policía se puso las pilas y laburaron bárbaro. Lo agarraron y está preso”, contó Etchecopar.