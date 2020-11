Predicciones imperdibles: signo por signo, así te irá en el 2021

Tras un 2020 para el olvido, todas las personas tienen puestas sus esperanzas en el que próximo año sea mucho mejor que este.

Pasá y conocé que te esperar según tu signo del zodíaco. Hay detalles en cuestiones de amor, dinero y otras pistas más.

Aries

Te es muy fácil accionar e ir en busca de lo que querés, sin embargo el 2021 será un para detenerte y esperar que el universo te de. Dejá de luchar. CONFIA.

AMOR: Momento ideal para trabajar la manera en que te hablas, si hay enojo tus pensamientos serán limitantes y te castigarás continuamente. ¿Lo peor? Castigás a tu entorno que no es el culpable de lo que te pasa. CLAVE: Mejorá tu dialogo interno.

DINERO: Acepta la situación, todo esta bien como esta sucediendo. Disfrutá desde la neutralidad , nada es malo o bueno. Si necesitás llora para vaciarte: hacelo. No pienses que eso te hace débil. CLAVE: Aceptá tu presente.



Tauro

El 2021 será el año ideal para cerrar ciclos, no te niegues a aprender de las situaciones que se te presentan, no te evadas con vicios. Cerrar ciclos inconclusos es una gran promesa.

AMOR: El foco tiene que estar en vos, fíjate si te estas escuchando realmente o lo que haces es intentar caerle bien a tu entorno. Clave: Trabaja el AMOR propio.

DINERO: Cambiá tu percepción del dinero y de la manera de ver al trabajo. Es el momento para que vos tomes la decisión de cambiar, no dudes más: sabés que hay nuevos rumbos para tomar y no debés esperar a que el universo elija por por vos. Clave: Soltar.



Géminis

Se que te resulta difícil dejar a tu mente en blanco, en paz y estar tranquila por un tiempo. Tus pensamientos no paran nunca, vivís buscando respuestas pero este año es ideal para que no te apegues a tus pensamientos y actúes más por intuición. Dejate fluir y saltá al vacío de SENTIR.

AMOR: Al animarte a sentir tu ego va cediendo y te animás a expresarte desde el amor y la belleza. Arriésgate a mostrar tu verdad, te sentirás con mayor poder personal y tu entorno estará feliz por ello. CLAVE: Conexión

DINERO: Permitile a la vida y a los ciclos que sucedan, no quieras quemar etapas. Tomate tiempo de calma y autocuidado. Todo lo que sucede es perfecto. No trates de detener lo inevitable y verás que, con el transcurso del tiempo, comprobarás que lo que ocurrió era lo mejor. CLAVE: Relax.

Cáncer

Momento para aprender a respetarte, desde la aceptación de tus luces y sombras. Se tu mismo y permití que los demás sean ellos mismos. No hagas nada por deber, sino porque querés. Respetá tus gustos y deseos, no intentes complacer a todos.

AMOR: Soltá la mente racional, es momento de rebelarte contra las estructuras y paradigmas preestablecidos. Pregúntate: ¿Qué querés con tus relaciones? ¿Tenés lo necesario para vivir en paz y armonía? ¿Qué tengo que cambiar?. CLAVE: SER FELIZ

DINERO: No todo lo que reluce es oro, aprendé a ver más allá de las formas, veo con los ojos del corazón si sentís que es momento de cerrar una etapa en lo laboral hacelo. CLAVE: INTUICION.

Leo

Momento de observación del lugar que se esta dando dentro de tus relaciones más cercanas, sabes que movés montañas, sin embargo si no te integras a la red quedas fuera de juego. Desapégate de lo tóxico para siempre.

AMOR: Es momento de terminar con tus vínculos tóxicos de manera definitiva. Una vez que te permitas realizarlo te abrirá la puerta del poder personal, contribuyendo a la posibilidad de crear lo que deseás. CLAVE: Desapego.

DINERO: Saneá tus finanzas, conectá con la abundancia infinita. Si aparecen nuevas oportunidades no tengas miedo de dar el cierre de ese ciclo para abrirte a uno más abundante. CLAVE: FELICIDAD

Virgo

Comenzá a observarte, a reconocer tus dones, habilidades. Dentro tuyo tenés todo lo que necesitás para ser feliz, solo anímate a verte con luces y sombras e integrarlas a tu vida. Estas bendecido agradecé.

AMOR: Desde el amor hacia ti mismo podés comprender al otro, podés entender sus motivaciones, aceptarlo sin juzgar, acompañarlo y potenciarlo. Dejá de intentar cambiar al otro y simplemente apóyalo. CLAVE: Empatía.

DINERO: Cambia tus pensamientos de carencia ya que están manipulando tu crecimiento. Toma al miedo de la mano y avanza. Tenés ganas de un crecimiento en tu trabajo, cambiar de trabajo o emprender, lánzate. Es el momento para hacerlo. No dudes. CLAVE: No te dejes manipular por tu mente.

Libra

En ocasiones queremos una pareja, un trabajo mejor, una casa, más dinero, porque pensamos que ese “algo” nos hará felices si lo tuviéramos y no es así. Confía en vos, en la vida. No te hace falta nada más. Lo que tenés es muchísimo sólo que no lográs valorarlo.

AMOR: Comenzá a nutrir tu interior, aprendé a ponerte limites y verás como podrás ponerlos en tu entorno. Dejá de intentar agradar a todo el mundo, es momento que tomes las riendas de tu autoestima y poder personal. CLAVE: TU INTUICIÓN

DINERO: Fluye con las situaciones, no te gusta el conflicto así que observá y luego actúa. Dejá la rigidez adoptada para encajar en todos los lugares y abrite a la vida, no temas mostrarte tal cual sos. CLAVE: FLEXIBILIDAD

Escorpio

Lo que estás viviendo es el reflejo de tus propias resistencias internas, es normal atravesar miedos y fracasos. Todo en la vida requiere de sus fases y procesos de maduración. No te resistas la vida te depara experiencias maravillosas y muchas ocurrirán en el 2021.

AMOR: Confía en vos, no dejes que los otros te juzguen, te evalúen o te hagan sentir menos. Nadie que te ame quiere cambiarte, te acepta y te acompaña en cada paso que das. Y abandoná a aquellos que te subestiman o no te apoyan. CLAVE: PODER PERSONAL.

DINERO: Si lo que te ofrecen no es exactamente lo que querés o no te convence, no te conformes: luchá por lo que querés. Recordá que el universo escucha y si decís lo que NO te gusta te traerá lo que realmente deseas. CLAVE: COHERENCIA

Sagitario

Podés sentir que todo lo que estás atravesando sea una adversidad, sin embargo debajo de cada situación se esconde un bellísimo regalo. Cambiá el ¿por qué? por ¿para qué?. Confiá en tu fe.

AMOR: Deja de escuchar a tu ego, que te esta hablando desde la carencia, quedándote estancada en vínculos tóxicos. Recordá: Conformarse no es perdonar ni permitir maltratos. Vos sabés que te merecés algo mejor…. ¿Qué estás esperando para buscarlo? CLAVE: TOMAR DE LA MANO AL MIEDO.

DINERO: Podrás sentirte que estas envuelto en situaciones que no te gustan, en lugares y con personas que te incomodan. Podés cambiar la situación. Pero pensá también en la enseñanza que todo esto te deja. Es el momento de aceptar y aprender. CLAVE: TOLERANCIA.

Capricornio

Prestá atención en tus pensamientos y a tus palabras. Las palabras crean realidad y estás pensando y verbalizando cosas que traen conflictos y dolor a tu vida. No crees desde el miedo.

AMOR: Expresá tus emociones: es necesario. El problema aparece cuando responsabilizás a los demás de lo que te esta pasando y te descargás en ellos tus emociones. Aprendé a sentir sin proyectar. CLAVE: EXPRESAR SIN INVOLUCRAR A TERCEROS.

DINERO: No es el momento de callarse y ser un seguidor, es un momento ideal para ser líder y expresar tu opinión. Valórate, cree en vos, pasa a la acción y concretá tus proyectos. Bríndate al mundo. CLAVE: AUTOVALORACIÓN

Acuario

Todo lo que transitás es para tu aprendizaje, aunque tu mente racional no lo comprenda. Las experiencias te hacen más libre y poderoso, liberándote de los condicionamientos. Perdónate.

AMOR: Lo que te produce dolor constituye un enorme avance en tu vida, aunque ahora no seas capaz de verlo. A veces en el camino tenemos que dejar ir personas, grupos, situaciones que ralentizan tu proceso y evolución. CLAVE: AVANZAR

DINERO: Te estás dejando condicionar por la rutina, creencias, hábitos, y por perder tus pertenencias, lo material hoy te condiciona. Cuando te identificás demasiado con lo externo, nos limitamos y se derrumba el castillo de arena. Es importante que recuerdes que vivimos en un constante cambio y eso es maravilloso. CLAVE: PODER PERSONAL

Piscis

El mundo espera que compartas tu luz, permitite brillar. No tengas miedo de hacer algo diferente, romper moldes o iniciar una actividad que nunca realizaste pero siempre te tentó. El 2021 es un año para experimentar e ir tras tus sueños.

AMOR: Lo que no te gusta en las otras personas es algo que estas reprimiendo en vos. Aceptá y comprendé que dentro de cada uno de nosotros existen dos sistemas de pensamientos opuestos e igual de coherentes que nos hace crear infinitas oportunidades. CLAVE: ABRAZA TU SOMBRA

DINERO: Cambiá la forma de actuar en tu trabajo, tus rutinas, flexibilízate y abrite a nuevas oportunidades. Trabajá menos horas, tené más tiempo para vos. Solo vos sabes cual es el cambio que necesitas en tu vida. CLAVE: ABRIRSE AL CAMBIO.

Fuente: Para Ti