Nueva semana, nuevas predicciones: mirá que depara tu signo zodiacal

Una nueva semana comienza y las predicciones cambian. Amor, trabajo, nuevos sentimientos. Qué te espera esta semana. Mirá que dice cada signo:

Aries (21.03 - 19.04)

La semana pasada no fue la mejor de todas para ti. ¡Con lo que tú has sido! Por eso, intenta dar la vuelta a tu ‘mood’ durante estos siete días que tienes por delante. Ya no hay ningún planeta retrógrado que te pueda dificultar las cosas —tanto Mercurio como Marte circulan directos— y solo necesitas empezar a pensar en lo que realmente te apetece hacer a ti. Lleva a cabo tus planes y te sentirás mucho mejor.

Tauro (20.04 - 20.05)

Todo lo que debes hacer desde el lunes hasta el viernes es prepararte para un gran acontecimiento que va a ocurrir el sábado día 21: la llegada de Venus a Escorpio. Esto hará que todas las papeletas lleven tu nombre para que este fin de semana ligues e incluso encuentres al que puede ser tu compañero/a durante un largo periodo de tiempo. Eso sí, no te quedes en casa porque las oportunidades no suelen llamar a la puerta en forma de pizzero.

Géminis (21.05 - 20.06)

Esa estabilidad que muchas veces deseas, pero que no tienes por culpa de los gemelos bipolares que poseen tu mente, puede que llegue con la temporada de Sagitario. Esta empieza el sábado 21 y hará que tengas las ideas más claras y los sentimientos menos confundidos. Aprovéchalo para tomar decisiones porque esto no suele pasarte.

Cáncer (21.06 - 22.07)

Nunca te has sentido tan liberada. Gracias a la conjunción sucedida la semana pasada entre Júpiter y Plutón sobre el signo de Capricornio te has deshecho de las relaciones tóxicas que rondeaban tu vida. Además, con la llegada de Venus a Escorpio es muy probable que encuentres el amor. ¡Toma ya! Y casi sin montar drama.

Leo (23.07 - 22.08)

Querida Leo, este fin de semana eres cabeza de cartel. Agradéceselo a tu ego, pero sobre todo a que empieza la temporada de Sagitario el sábado 21. Todos estarán pendientes de ti, como ya estás acostumbrada, y ten por seguro que conocerás a alguien muy interesante. En época COVID nunca viene mal encontrarse con alguien que tenga buena conversación.

Virgo (23.08 - 22.09)

La primavera altera la sangre de todos los signos ¡pero es que tú la tienes alterada desde el otoño! Tu nivel ‘horny’ estará por las nubes esta semana y todo lo que querrás será quedar con el/la follamigo/a para desprender las oxitocinas que rellenan tu cuerpo. Eso sí, recuerda ser siempre sincera con la otra persona, que luego llegan los malentendidos…

Libra (23.09 -22.10)

Como buena Libra a la que le gusta el equilibrio puede que tu situación amorosa esté de dos maneras actualmente: o que hayas arreglado todos los problemas con tu pareja, o que os hayáis dado un tiempo porque, definitivamente, ya no es lo mismo. Si perteneces a la primera opción: ¡disfrútalo! Esta vez sí que va a ser la oportunidad definitiva para vosotros. Si eres de la segunda, pasa página, solo estás perdiendo el tiempo.

Escorpio (23.10 - 21.11)

Ese caparazón tan grande en el que te escondes puede llegar a hacer que te separes un poco de tu alrededor durante esta semana. Lo que no consigues ver es que nadie tiene un problema contigo y que lo único que necesitas es mostrar más cómo eres en realidad. ‘Spoiler’: ¡tus amigos ya te quieren! Así que ni se te ocurra encerrarte en casa y organiza un plan chulo con ellos.

Sagitario (22.11 - 21.12)

Que esta semana te sientas un poco rara solo es el preámbulo de lo que va a ocurrir el sábado 21: ¡empieza tu temporada! Así que no te preocupes por ese pequeño bache del lunes o el martes porque tus energías, las que más te gustan, van a estar inundándolo todo a partir del fin de semana. Es tu momento. Deberías ir pensando cómo quieres celebrar este año tu cumpleaños.

Capricornio (22.12 - 19.01)

Si yo fuera tú, aprovecharía a tope esta tercera semana de noviembre porque, una vez entrados en temporada de Sagitario este sábado, tu vida frenará en seco. Ya no tendrás tantos planes, tu ‘crush’ no te contestará a las historias ¡y hasta tu madre te dejará con los dos ticks azules! No te preocupes, te vendrá bien este ‘break’ para volver a concentrarte en lo realmente importante.

Acuario (20.01 - 18.02)

Sabemos que eres como un pez al que le gusta dejarse llevar, actuar en cada momento como lo siente y no atarse a nada. Pero recuerda que no vives tú sola en el mar y que nada de lo que tienes en tu vida sería lo mismo sin esos amigos o pareja tan maravillosos. Valóralos un poquito y haz el esfuerzo de prestarles más atención. Te lo agradecerán.

Piscis (19.02 - 20.03)

Después de todos los acontecimientos astrales que hemos pasado, en los que has pospuesto una y otra vez la toma de decisiones que tienes pendiente, ha llegado el momento de ‘coger el toro por los cuernos’ y decidirte. Tienes miedo a las consecuencias, es lógico, pero quedándote quieta no vas a conseguir absolutamente nada.

Fuente: COSMOPOLITAN