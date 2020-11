¡Insoportables! Estos signos se especializan en hacerte la vida imposible

Cáncer

No debes estar siempre tan prevenido con las personas nacidas bajo la influencia de Cáncer, pues realmente pueden llegar a ser seres muy agradables si te comportas de la misma manera con ellos; cuando decides traicionarlos o hacer algo que les disgusta o les molesta hacia él o hacia sus seres queridos, no dudará en aplicar la peor venganza, sin conocer límites para ello.

Escorpio

La creatividad y la gran imaginación de Escorpio puede ser su carta secreta contra ti; cuando alguien no es de su agrado, se encargará de hacerle la vida imposible apuntando siempre a su talón de Aquiles, el cual sabe reconocer a la perfección y sin mayor esfuerzo; de hecho, es considerado el signo más cruel del zodiaco, por lo que lo mejor es que no te metas jamás con él si no quieres terminar llorando.

Piscis

Nadie pone en duda la dulzura y la gran forma de ser de las personas de signo Piscis, pero también está claro que se dejan provocar con mucha facilidad; por ende, si perciben que alguien atenta contra su tranquilidad, no dudarán en devolverlo y generar todo el sufrimiento posible, hasta convertirse en los seres humanos más crueles del mundo.

Capricornio

La venganza es el lema de vida de los capricornianos, en especial cuando alguien logra poner sus pelos de punta y sacar a relucir su peor humor; no quedarán contentos hasta torturar al máximo a sus víctimas, y no precisamente con lesiones físicas.