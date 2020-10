La vida como telenovela: mirá cuáles son los signos que mueren por amor

Cáncer

De los tres signos de agua, quienes pertenecen a Cáncer son los más sensibles, su estado de ánimo puede cambiar desde lo más alto y positivo hasta lo más bajo y pesimista con el solo hecho de que su pareja haya pasado por alto darle los buenos días.

Los nativos de este signo siempre están dando interpretaciones subjetivas a todo tipo de circunstancias y se entregan por completo a su relación pero si sienten que no hay el mismo nivel de compromiso de la persona amada, su sufrimiento será inmenso.

Piscis

Como todo signo de agua, los sentimientos son lo más importante en su vida. El problema con las chicas de piscis suele ser que son sumamente soñadoras y se la pasan fantaseando sobre su relación como si fueran princesas en un cuento de hadas, por lo que suelen idealizar a la pareja.

Aparentemente son tranquilas y apacibles, pero cuando reciben un mal gesto de su pareja, la relación se puede transformar en una historia de terror. No es necesario darles grandes regalos, lo que ellas esperan es compañía y apoyo incondicional en cualquier situación.

Leo

Siendo un signo de fuego y que siempre se muestra muy seguro de sí mismo, el problema con ellos es que pueden pensar que siempre tiene la razón y si tienes un punto de vista diferente eso los puede hacer sentir ofendidos. Los Leo también necesitan que su pareja les demuestre constantemente lo mucho que las ama y, si no sucede así, se sentirán muy decepcionados.

Por otro lado, también pueden ser celosos y posesivas, les gusta tener el control y algunas discusiones y desacuerdos frecuentemente (cuando sienten que lo pierden, eso les causa mucho sufrimiento).

Escorpio

Este signo, también de agua, es el más celoso de todo el zodiaco, aunque tienen la confianza para decir cuando no están de acuerdo con algo.

Siempre están investigando las actividades y gestos de su pareja e intentando descubrir alguna infidelidad. Frecuentemente también están esperando a que su pareja se de cuenta si algo anda mal y que busque la forma de solucionarlo.

La mejor opción es demostrarle que si le das importancia a sus sentimientos y darle su espacio para que pueda resolver sus conflictos internos.

Aries

Las nativas de este signo siempre esperan el mismo nivel de arrojo, impulsividad, entusiasmo y optimismo que ellas tienen, si su pareja es más cautelosa y piensa más las cosas a la hora de actuar, las arianas pensarán que no están recibiendo el apoyo que esperan de una pareja y se sentirán incomprendidas, pues pensarán que están perdiendo el tiempo con alguien que no las valora ni las entiende y que no aprecia sus cualidades.