¡Que julepe! fue al baño y casi se infarta al ver lo que había en su inodoro

Un abogado de la ciudad de La Plata es viral en las redes sociales y no por su accionar en la búsqueda de Justicia, sino por lo que le sucedió a un familiar suyo el último sábado a la madrugada cuando iba utilizar el baño de su casa.

Pedro Aribe contó que su hermana se disponía a ir a hacer sus necesidades, cuando de forma inesperada miró hacia abajo y se encontró con un lagarto dentro del inodoro.

"Si alguien está leyendo esto mientras hace sus necesidades, este es el animalito que se encontró mi hermana hoy a la madrugada cuando se levantó al baño", publicó en sus redes sociales.Al encontrarse con semejante situación, decidieron llamar a la policía para contar lo que había sucedido y todo fue grabado en un video en el muestran como en cada intervención el lagarto de escondía cada vez más en el hueco del inodoro como buscando protegerse.

Tras un rato de forcejeo, se consiguió sacar al reptil del baño y lo introdujeron dentro de una jaula, para luego ser liberado en una zona alejada de la población el misma localidad bonaerense.

Los usuarios de Twitter no quisieron dejar de opinar sobre hecho y algunos no estuvieron de acuerdo con el trato que se le dio. "Es un lagarto overo y no muerden. Hay más grandes. No hacen nada.. se comen los bichos solamente. Viven muchísimos años y siempre salen a tomar sol. No las maten por favor", afirmaron.

(Fuente: Crónica)