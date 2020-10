¡Mala Suerte! Un ladrón se reencontró con su víctima días después que era ¡el roña Castro!

Dicen que el mundo es un pañuelo.

La afirmación puede sonar exagerada, ya que hay personas que viven en tu ciudad y podés pasar años sin verlas.

Pero para este ladrón, el axioma se hizo patenta de la peor manera: a las piñas.

Días atrás, el sujeto le había robado a un hombre el celular a punta de pistola.

Y como el mismo Roña Castro, la víctima del robo, dijo: "Cuando se inventó la pólvora se terminaron los guapos".

"Cuando ves un revólver entregás hasta lo que no tenés. Uno me dijo 'quedate quieto' y me manoteó el bolsillo y el celular. El tipo me reconoció cuando me bajé el barbijo pero estaban jugados, los dos me apuntaban. Al que agarró la plata yo me lo comía, pero el otro me apuntaba. Preferí que se lleven todo y quedarme tranquilo, pero el susto y cagazo no te lo quita nadie. Yo soy macho en la calle y en el ring pero desde que se inventó la pólvora se acabaron los machos”.

Pero días después el Roña volvió a cruzarse con el caco, lo reconoció, y lo retuvo hasta que llegó la policía.

Cuando le periodista le preguntó si le había aplicado algún golpe, el ex campeón mundial de los medianos apeló a la sentencia de la célebre Karina Olga: "Lo dejo a tu criterio".

Pero después amplió: "¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío. 'Este es el que me robó', dije. Fui y lo agarré. Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije 'vos fuiste el que me robaste'. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este boludo cuando lo agarré".

El roña sintió el dolor de que le roben a alguien que ayuda "a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones”.

"Lamentable. A estos pibes chorros que hoy me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio. Vengan que les voy a enseñar a respetar y a cuidar la vida con el box. El día que aprendan, se van a dejar de hacer los guapos choreando y van a tener una conducta en la vida”, cerró.