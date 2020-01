¿Optimista o pesimista? Cuál es tu destino, según tu signo

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Eres optimista por naturaleza. El entusiasmo y la pasión con la que vives es contagiosa. Eso sí, al ser un signo de fuego, muchas veces actuas antes de pensar. Esto puede traerte más de un dolor de cabeza y hacer que aquello que resultaba positivo se vuelva negativo. Tienes energía de sobra por lo que no te amedrentes si algo sale mal y vuelve a intentarlo.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Puede que te gane la negatividad, pero no por ver las cosas de esa manera, sino por lo testaruda que puedes ser ante determinadas situaciones. Si dejas de lado la intransigencia con la que muchas veces reaccionas, verás la vida de una manera más optimista y sencilla. Eres un signo de tierra, por lo que tienes los pies muy bien plantados en ella.

Geminis (22 de mayo - 22 de junio)

Al ser un signo de aire y tan mutable, clasificarte entre optimista y pesimista es prácticamente imposible. Para los días en que ves todo negativo, recuerda que tienes la habilidad de aprender y cambiar de idea a flor de piel. Aprovechala para no dejarr que, aquello que no sale tan bien como esperas, estropee el resto del día.

Cáncer (23 de junio - 23 de julio)

Eres optimista desde que te levantas. Algunas veces, tu sensibilidad y emotividad pueden confundirse con una actitud negativa, pero tu sabes bien que no es así. Si sueles tener momentos de ira o cambios de humor radical, ten presente que eres un signo comprensivo y que empatiza muy bien con los demás. Muchas veces son estas situaciones, ajenas a ti, las que te vuelven pesimista.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

Eres alegre y te encanta sentirte de buen humor. Tu presencia siempre destila optimismo, hasta que te enfadas, pero ese es otro tema. Tu manera de ver el mundo es inconfundible, puedes ser tan sentimental como emotiva, pero nunca te faltará esperanza y positividad.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tu signo te condiciona a que no veas las cosas con mucho optimismo. Tu manera de analizar y juzgar las situaciones muchas veces te confunde. Eres trabajadora y exigente y como no te gusta pedir ayuda, el día a día se puede volver oscuro. Procura poner cada cosa en su lugar y no darle más importancia de la que tienen.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Es probable que en más de una ocasión te sientas optimista y a los poco minutos pesimista. Es producto de la indecisión que caracteriza a este signo. Tienes tendencia a ser positiva porque te apasiona el arte, la belleza y la educación. Sueles rodearte de personas sensibles que habiten ese mismo espacio.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Ser optimista no es la primera condición de tu signo, la desconfianza con que analizas las cosas no ayuda a que cambies la manera de enfocar la vida. Te gusta liderar y esta es una muy buena condición para expresar tus emociones y pensamientos. Procura mensurar los imprevistos.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Eres tan alegre que difícilmente te sientas pesimista ante la vida. Tienes una visión abierta y amplia de los demás. Te gusta conocer y descubrir nuevos sitios y su cultura, esto hace que tu carácter sea aún más optimista. Eres la mejor compañera de viaje que se pueda tener.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

No llegas a ser negativa, pero muchas veces eres demasiado condescendiente y esto hace que tengas una visión de la vida que no siempre es la que sientes. Especialmente si se trata de no herir la susceptibilidad de un familiar.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Al ser un signo de aire, las acuarianas necesitan desarrollar su intelecto y su creatividad. No siempre expresas tus sentimientos y eso puede provocar que los demás te vean como una persona que controla sus emociones. No eres optimista por naturaleza, pero tu afán por razonar lo que ocurre en tu día día te lleva a buscar soluciones con mucha facilidad.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Al ser un signo de agua tu carácter muta con mucha facilidad. Un día puedes ser la persona más optimista del planeta y al siguiente la más pesimista. Es parte de la esencia del signo, pero es aconsejable que sepas navegar por ambas aguas sin que esto te afecte de manera radical. La meditación puede ayudarte a mensurar los sentimientos y a colocarlos según la balda que les corresponde. Neptuno hace que tengas una intuición muy desarrollada, por lo que puedes confiar en tus primeras impresiones.