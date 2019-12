La Iglesia, las reinas de la Vendimia y René, ex Calle 13, se sumaron al reclamo contra la minería en Mendoza

Después de las masivas movilizaciones en Mendoza, los manifestantes ambientalistas realizan este jueves nuevas protestas para que se derogue la ley 7722 que habilita el uso de contaminantes en la actividad minera. En las últimas horas, el reclamo sumó el apoyo público de la Iglesia Católica, las reinas de la Vendimia y de una figura internacional como el ex cantante Calle 13, René Pérez Joglar, alias “Residente”.

Vecinos autoconvocados y miembros de la ‘Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua’ (Ampap) tenían previsto reunirse este jueves desde las 10 para organizar las próximas medidas de fuerza contra la promulgada ley, en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute). En San Rafael, al sur de la provincia, los vecinos convocaron a una concentración a las 19 en pleno centro de la ciudad, en las calles San Martín y Mitre.

Los grupos organizados contra la ley de minería están comunicados entre sí y tienen presencia en toda la provincia, en localidades como San Carlos, Tunuyán, Huanacache (Lavalle), Las Heras, Tupungato, Uspallata, Tunuyán, la Popular (de la ciudad), Malargüe, San Rafael, General Alvear, Asamblea por el Arbol, Zona Este, Maipú, Luján y Godoy Cruz.

"Nuestro pueblo ha comprendido el peligro que significa tener la actividad megaminera aguas arriba en toda nuestra cordillera. Esta es la razón de fondo de la masividad del reclamo actual. Hay una crisis de representación porque no tienen licencia social”, aseguraron los organizadores del reclamo asambleísta. “La percepción es que esto finalmente cerró la grieta en las familias. Anoche en la cena de Nochebuena, los macristas y kirchneristas estaban juntos brindando por el agua”, relató la periodista Mariana Guzzante, periodista y guionista.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se mostró a favor de las protestas contra la nueva ley de minería: “Lo que más suspicacia y angustia despierta en la población es el uso y la contaminación del agua. Siempre estamos pidiendo que haya consenso social, y la información y deliberaciones que preceden en un proyecto de esta magnitud”.

Para el referente religioso, el impulso de la reforma de la ley 7722 se debe a que Mendoza llegó a un límite en su matriz productiva, lo que habilitó a que la minería aparezca como “una gran salida” capaz de “sacar a la provincia adelante”. “La ley fue un impacto muy fuerte en la población”, sostuvo Colombo en diálogo con La Red. “Después de promulgada ahora se debe derogar, esto implica otro acto administrativo o la vía de la inconstitucionalidad para que no se aplique esta norma”.

El abogado ambientalista Enrique Viale, por su lado, advirtió que avanzarán por el recurso de la impugnación judicial. ”Además de seguir en las calles, necesitamos que todos los sectores de la sociedad mendocina se expidan en defensa del agua pura exigiéndole al gobernador Rodolfo Suárez y a la cúpula del PJ que den marcha atrás con esta ley inconstitucional. La 7722 no se toca", señalaron desde la Ampap.

La Fiesta de la Vendimia, en riesgo

La demanda ambientalista sumó además el estratégico respaldo de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave), que amenazó con un boicot a la fiesta tradicional más importante de Mendoza, que en los próximos meses arrancará con las competencias y festejos locales en todo el territorio provincial. A través de un comunicado, la agrupación de mujeres apuntó al gobernador Suárez por no vetar la normativa minera a pesar del reclamo pacífico que concluyó en “la marcha más grande de la historia en la provincia”.

“Creemos necesario y urgente solicitar no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua", señalaron las mendocinas. “Si no es así, entendemos no hay nada que festejar y por ende SIN AGUA NO HAY VENDIMIA”, advirtieron.

“Solicitamos a los departamentos se adhieran a esta medida para poder levantar la voz, exigir el cuidado de nuestros recursos naturales y establecer políticas públicas reales que defiendan al medio ambiente”, concluyeron desde la Corenave.

Días atrás, la vigente “reina nacional de la Vendimia” María Laura Micames expresó su adhesión a las masivas marchas contra la reforma de la ley 7722 que prohibía el uso del cianuro y otros elementos químicos en la explotación minera. “NO QUEREMOS MINERÍA CONTAMINANTE, NO QUEREMOS SUSTANCIAS TOXICAS EN EL AGUA QUE BEBEMOS DÍA A DÍA”, escribió en su muro de Instagram, en la que aparece una foto suya con una pancarta.

En ese plano, otra de las figuras que manifestó su solidaridad fue el cantante René Pérez Joglar, más conocido “Residente”, el vocalista de la ex banda Calle 13. "Le pedimos al gobierno argentino que tome acción sobre esto. Mi hijo toma del agua de este país y me siento en todo el derecho de protegerlo”, contó en alusión al hijo que mantiene con la modelo y actriz Soledad Fandiño. “Gracias a las miles de personas que se manifestaron en Mendoza para defender la poca agua limpia que nos queda”, reclamó.

