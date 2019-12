Las mujeres de algunos signos se sienten estancadas en la vida: ¿quiénes y por qué?

Aries

Cuando las cosas pierden tu interés dejas de cumplir. Eres un signo lleno de entusiasmo y energía, y eso puede hacer que te enamores de ciertos objetivos, relaciones y oportunidades, hasta que pierden tu interés y te aburres. Es posible que estés desperdiciando oportunidades para llevarte a donde quieres ir al no ser un poco más paciente, esto es algo que puedes cambiar en ti.

Tauro

Tienes demasiado miedo de abandonar su zona de confort. Te sorprenderías de las cosas increíbles que podrías lograr si estás dispuesta a arriesgarte, en lugar de dejar que todo pase mientras permaneces en tu zona de confort.

Géminis

Tienes problemas para tomar decisiones. Tendes a tener dificultades para tomar decisiones sobre qué cosas perseguir y qué dejar atrás. Si bien es comprensible luchar con las opciones, esto es exactamente lo que hace que permanezca estancado. Elige un camino y corre tras él con todas tus fuerzas.

Cáncer

Para ti la estabilidad esta por sobre todo incluso lo que más deseas. A veces eliges las cosas que crees que deberías, en lugar de lo que tu corazón realmente quiere. Sabes que en tu corazón hay algunas cosas que estarías dispuesto a perseguir, incluso si no son tan estables o seguras porque te harán realmente feliz. No te permitas quedarte atrapado en el mismo lugar de siempre porque sientes que se supone que debes hacerlo porque nunca serás realmente feliz o realizado de esa manera.

Leo

Te importan demasiado las opiniones que otros tienen de ti. Tiendes a tomar en serio las opiniones de los demás sobre ti y permites que afecte tu forma de verte y tus decisiones. No te permitas dejar pasar oportunidades solo porque no estés seguro de lo que la gente pueda decir sobre ti. Tú eres quien tiene que vivir esta vida, y mereces perseguir lo que quieres en toda su extensión.

Virgo

Cuando intentas tomar decisiones sobre qué hacer, a dónde ir o para qué, siempre hay una voz dentro de tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente bueno o que debes intentar algo más en su lugar. Pasas tanto tiempo aceptando que no puedes hacer cosas que muchas veces terminas sin hacer nada, y te está frenando. Cuando te propones algo, todos sabemos que obtendrás lo que deseas. Así que deja de detenerte.

Libra

Desear que las cosas sean armoniosas no es algo de lo que avergonzarse, pero tiendes a dejar que dicte más de tu vida de lo que debería. Tiendes a no perseguir cosas que de otro modo considerarías porque tienes miedo de perturbar la paz, y si bien es extremadamente considerado tener en cuenta los sentimientos de los demás, no siempre puede hacerlo.

Escorpio

Siempre estás persiguiendo las cosas que no puedes tener. Te sorprenderías de cuántas personas desearían ser tú. Sin embargo, siempre tienes la vista puesta en las cosas que no tienes y pasas todo el tiempo persiguiéndolas. No permitas que la insatisfacción con las cosas que no tienes te detengan de donde podrías estar.

Sagitario

A veces en la vida, las cosas deben tomarse un poco más en serio de lo que te sientes cómodo, y te está frenando más de lo que crees. Aunque es genial contar chistes para aligerar el estado de ánimo de vez en cuando, no siempre puedes abordar las situaciones de la vida de esa manera. No permitas que te detenga simplemente porque no puedes hablar en serio cuando la vida te lo pide.

Capricornio

Te presionas demasiado para tener éxito. Es difícil imaginar que alguna vez te quedes estancado en tu vida dado lo motivado que estás y, sin embargo, a veces tiendes a ponerte demasiada presión para tener éxito y ser lo mejor que puedes ser. No hay nada de malo en aspirar a grandes cosas, sin embargo, la presión que estás ejerciendo sobre ti mismo en realidad te está estancando, ya que te estás desgastando en el proceso.

Acuario

Tienes tantas cosas que podrías estar haciendo y, sin embargo, la mayoría de las veces te contentas con dejar que las cosas sigan siendo ideas en lugar de realidad, y eso te hace quedarte en el mismo lugar de siempre. No tengas miedo de hacer una de esas ideas algo tangible. Te sorprendería saber a dónde podría llevarte.

Piscis

Te niegas a conectarse emocionalmente con alguien, lo que en realidad es la causa de que estés tan estancado en tu vida. Si estás dispuesto a abrirte y conectarte con las personas de una manera real, es posible que te sorprenda lo que puedes lograr en la vida.