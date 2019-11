¿Con quién te vas a ir de vacaciones? A estos signos escapales porque son los peores compañeros de viaje

Virgo

Su tendencia al perfeccionismo lo hacen el mejor compañero, o el peor. Depende del tipo de viaje que planeaste. Pueden organizarte todo, o dejarte plantado en todas tus excursiones porque se les ocurrió que no era buena idea hacerlo.

Cáncer

Goza de tal sensibilidad que si tienen una discusión durante la estadía, probablemente no se le olvide hasta la vuelta a casa. Pero si no hay problemas no pasa nada, es un excelente compañero.

Tauro

En general tienen buen humor durante las vacaciones. El problema es que son tan temáticos con cosas como la comida, que si se saltean alguna por el trajín de alguna excursión, los nacidos bajo este signo no dejarán de temar con ello todo el día… ¡Cansan!