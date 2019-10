¿Tenés muchas ganas de viajar? Mirá adónde tenés que ir según tu signo

¿A dónde te llevará tu horóscopo?

No nos vengas con que no crees en los horóscopos: aquí hemos venido a jugar. Y, por eso, hoy sí vas a pensar que el momento en el que naciste determina en cierta medida tu personalidad, porque así averiguarás adónde hemos decidido que ese hecho absolutamente aleatorio te lleve. Al fin y al cabo, es una manera tan buena como cualquier otra de descubrir tu próximo destino, ¿no? ¡Allá vamos!

Capricornio

Querido Capricornio, si estás harto de que cada año por estas fechas tu familia y tus amigos ahorren a tu costa, uniendo los regalos a tu cumpleaños, te sugerimos un truco muy fácil y practico –a ti, que eres el rey de lo práctico– para sacar partido al asunto. Pide a tu pareja, a tus padres o a tus hijos un viaje que te saque de ese pesimismo que te atribuyen.

Como regalo inmaterial que es –un cheque en un sobre siempre queda pobre– no les quedará otro remedio que incluirte en los paquetes de Nochebuena o Reyes. Apelando a esos pies que siempre tienes en la tierra, solicita un recorrido elevado y ambicioso, como tu personalidad. Te encajan a la perfección las rutas que hacían los judíos, huyendo de los nazis por el Valle de Arán. El tema tiene un toque sobrio e interesante que epata. Solo si se ponen pesados, confiésales que esos maravillosos caminos pirenaicos en estas fechas se suelen hacer en trineos de perros o motos de nieve. No todo el mundo tiene por qué saber que, más a menudo de lo que aparentas, haces honor a tu símbolo: la cabra. Un capricornius que siempre tira al monte de Zeus, compañero de tu origen.

Acuario

Como signo de aire no hay nada que más te guste que sentirte libre. Hay demasiadas cosas por descubrir como para que repita un destino en el que ya has estado, y si lo haces, estarás pensando en el próximo viaje en lugar de centrarte en el presente. Una ruta por carretera para perderse será un éxito seguro. La sensación de sentir el viento en la cara y de zigzaguear por secundarias cuyo mayor aliciente es no saber dónde te llevarán y de parar donde te plazca, es un aliciente para que tú, Acuario, emprendas un viaje físico. Aunque tu mente se pasa la vida viajando por el futuro a velocidad supersónica, a tu cuerpo le cuesta más arrancar.

A no ser que haya suficientes enigmas como para que salgas pitando a resolverlos sobre la marcha o se te desafíe con que no te conviene hacerlo, no te moverás. Por eso está esta ruta por el salvaje paisaje entre Cantabria y Asturias: 61 kilómetros entre Muñorrodero y la Cuevona por acantilados, perdiéndote por el viejo asfalto y con la música a tope –lo suficientemente ecléctica como para que tu excentricidad innata quede satisfecha– supondrá un reconfortante bálsamo para tu espíritu inconformista. La belleza indomable del mar, mientras los grandiosos Picos de Europa se cuelan por la ventanilla junto con calas, cabos rocosos, prados reventones de verde, casas indianas, ermitas que coquetean con el románico y el gótico o bisontes prehistóricos.

Piscis

Piscis, el 2019 será un buen año para afianzar tu relación de pareja con una escapada romántica en plena naturaleza. No te conformes con cualquier sitio, elige un destino poco conocido, un pueblo recóndito o un alojamiento al que no se llegue fácilmente y os garantice esa intimidad que una persona tan sensible como tú sabe valorar. El ‘Hotel Rural La Calerilla’, en Jaén, rodeado de olivos en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas; o la ‘Casa Haitzalde’, en Guipúzcoa, donde el Cantábrico está solo para ti, son dos maravillosas opciones para un piscis que se siente como pez en el agua en su particular mundo de sueños.

Si no tienes pareja, aprovecha un viaje para conocerte a ti mismo, deja los problemas del día a día fuera de la maleta y haz caso a tu instinto viajero. Elige una ciudad acogedora –que no haga brotar tu timidez innata–, fácil de recorrer caminando (por si eres de esos piscis tan despistados) y, sobre todo, que te emocione. La Segovia de Jan Morris, la fortaleza de leyenda de Castellar Viejo, en Cádiz; o Valldemosa, en Mallorca, son los tres destinos que te llaman a gritos en 2019.

Aries

Sabemos que eres un espíritu inquieto y que eres el primero que te apuntas a una escapada improvisada o que reservas un billete de avión sin importante dónde aterrizará. Tu energía positiva y tu optimismo arrastra a quienes te rodean, y eso es bueno, sobre todo cuando viajas, aunque a veces no lleves bien las críticas constructivas de tu compañía. Un destino donde seguro harás buenas migas, vayas con quién vayas, es Salamanca y su ruta más alternativa, esa que colorea la ciudad a golpe de murales callejeros e hipnotiza al visitante con microteatros y locales que liberan creatividad.

También somos conscientes de que te gustan las emociones fuertes. Eres valiente e intrépido y eso hace que la multiaventura sea una de tus mejores vías de escape a la rutina. Lo tienes realmente fácil: en España hay muchos lugares donde lanzarse en tirolina, hacer kayak o volar los cielos en parapente. Apunta: en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) podrás cruzar la frontera hacia Portugal desde el aire y a toda velocidad. Si prefieres no salir del agua, el flyboard o el waterball te crearán adicción.

Tauro

Tauro, eres el signo más terrenal del horóscopo, y eso hace que la naturaleza sea una parte importante en tu vida. También eres hogareño y disfrutón, lo que hace que seas muy exigente con cada viaje que organizas. Siempre te esfuerzas por encontrar un lugar donde puedas sentirte como en casa: un alojamiento cómodo, una comida revitalizadora y un paisaje donde relajarte. Por eso, tu destino para 2019 es, sin duda, El Matarraña, en Teruel.

Te gusta hacer las cosas con calma y esta comarca mestiza te propone un viaje sin prisas. Te sentirás cautivado por sus campos de olivos, sus almendros y bosques de pinos. Sus pequeños pueblos son perfectos para perderse caminando sin mirar el reloj; sus fondas tradicionales te ofrecen los mejores manjares de la zona, y sus alojamientos, como el ‘Hotel la Consolación’, te recuerdan que el auténtico lujo aquí es el paisaje. El Matarraña tiene la combinación perfecta para un Tauro como tú.

Géminis

Tu dualidad típica te hará plantearte si el destino elegido era el mejor o quizás el que desechaste ayer, hasta cinco minutos antes de partir. Aunque una vez decidido, te bastará un momento para hacerte un mapa mental del recorrido. Estás habituado a las ideas rápidas y a acertar con ellas. Un viaje a tu lado será todo menos aburrido, pues si algo te impele a salir huyendo es aburrirte.

Así que te subirás al coche y seguirás los pasos que te dicte tu ingeniosa mente. Por mucho que varíes la ruta prevista, acabarás completándola pero a tu aire, que al final resultará más entretenida y sorprendente que la establecida. Un mapa del románico es perfecto para seducirte, Géminis. Obliga a desviarse del camino y a realizar un viaje mental al pasado, tiempos que –en tu imaginación siempre en ebullición– convertirás en una película en la que eres el protagonista. Una ruta por los tesoros del románico en la Ribeira Sacra, que se esconden entre pueblos, montes verdes y cañones. Así podrás aspirar toneladas de aire fresco y combinar actividad con relax.

Cáncer

Cáncer querido, se avecinan días familiares y felices, de esos que tú adoras porque estarás en casita, encerrado en tu caparazón pero rodeado de los tuyos. Y lo comprendemos, pero no te vas a pasar así el año, te terminarían abandonando. ¿Qué tal un viaje al agua –está en tu esencia de vida– pero sobre una tierra diferente, misteriosa, oscura y de otro mundo pero muy nuestra?

Lanzarote es esa tierra a la que escaparte de otra manera, del brazo del Nobel José Saramago, un gran tipo que cayó a los pies de la isla aunque no era su tierra pero «si es tierra mía». Cáncer, tú que eres tan ciclotímico, brillante y plano, todo a la vez, vas a encontrar en este viaje, el bálsamo para todos tus estados de ánimo.

Leo

Como el pequeño dios del zodíaco que eres –el signo dominante y fuerte de los doce– te gusta imponer tus máximas. Y para esta primavera se te ha metido entre ceja y ceja viajar. ¡Vaya que si vas a viajar! Pero piensas en lugares que hagan arquear una ceja hasta a los que más confían en tu poderío. Tu desbordante imaginación y tu vanidad quedarán satisfechas con una aventura que dé para comentar y romper moldes, tanto por lo original como curioso.

¡Gente, nos vamos a la playa en Extremadura! Anda ya, es lo menos que te van a responder. Pero tú, dale que dale, no es que los lleves a Extremadura, sino a la playa en Badajoz. Allí está la Playa Costa Dulce de Orellana, siberiana y serena a la vez, un oasis de ensueño y rodeado de los humedales que compiten con Daimiel o Doñana. En primavera, una apuesta segura para los tuyos y tu éxito asegurado.

Virgo

Con la maleta bien repleta –es sabido que tú no sales de casa sin las cosas que puedas necesitar– y el viaje planteado con mucha antelación para que nada altere tus hábitos, este año te aventuras a ir a la playa. Eso sí, a una playa que tenga muy a mano suficientes planes como para no extralimitarse en la contemplación del mar. Como signo de tierra te gusta ver mundo, un pueblo ahora, un restaurante de moda después. Por eso, la Marina Alta, la comarca de Alicante que ha eclosionado con sus restaurantes de elevada gastronomía, es tu destino ideal en 2019.

Denia, Javea, Calpe o Vall de Gallinera, entre otros de sus municipios, combinan playa, montaña y cocineros más que interesantes. Hay un plan para cada día. Ya sea descubrir la cara oculta de Calpe o ir cada día a uno de los nuevos bistrós mediterráneos o visitar el magnífico jardín de L’Albarda en Pedreguer con más de 700 especies autóctonas, que son la joya del mecenas Enrique Montoliu. Y hasta hacer una ruta en moto por la sierra de Alicante. Un recorrido que no defrauda.

Una combinación excelente en la que todo esté ordenado y previsto, para que no se rompa la tranquilidad y el estallido de pasiones se desate hasta que todo vuelva a estar bajo control. Sin imprevistos que alteren la puntualidad de la que haces gala y con tiempo para adquirir esos objetos que no sabías que podían ser de utilidad y con los que volverás a casa, aunque la maleta esté a punto de reventar.

Libra

Con la llegada del otoño, los Libra se desperezan y empiezan a celebrar cumpleaños por doquier. Aunque en septiembre y octubre aún se sienten los últimos estertores del verano, tu carácter reflexivo e intelectual te pedirá permanecer en la ciudad mientras los días te sean favorables para aprovechar unas buenas catas filosóficas o darte un paseo por el sinfín de librerías diferentes que ahora proliferan en las urbes.

Sin embargo, Libra, tienes que tener en cuenta tu pasión por realizar actividades al aire libre. Por eso, lo ideal sería que te escaparas unos días con tu pareja o amigos –los de la balanza soléis estar bien rodeados de seres queridos– a un destino que pueda reconectaros con la naturaleza y devolveros a vuestro elemento: el aire. El Caminito del Rey en Málaga cumple estos requisitos, además de que podría ayudarte a mantener el equilibrio y la armonía que define tu signo.

Escorpio

En noviembre nacieron la mayoría de los Escorpio, se sospecha que provocado por la influencia de un buen Carnaval, que podría haber afectado de forma irreversible a esa parte más picarona que te define. Si deseas aprovechar las fechas de tu aniversario, date un paseo por el bosque y ponte a recoger setas, algo que –como estupenda actividad en la naturaleza– alivia el estrés y suaviza el temperamento.

Sin embargo, es probable que tu pasión y entrega te lleven a buscar, un año más, un viaje que pueda sorprenderte, aunque al menos una vez te escapes a ese lugar ya conocido y al que crees deberle lealtad. Pese a ser un signo de agua, sueles mostrar tus emociones de una forma bien distinta al resto del zodíaco encuadrado en este elemento, quizás con demasiado ímpetu. Eso requiere de un destino en el que puedas nadar –sumergirse en el agua siempre es una buena opción– pero que, al mismo tiempo, te calme y no te provoque un aburrimiento supino. Las Islas Ons o Cíes, en Galicia, estarían en tu lista: con senderos para caminar y cansarse, playas de un Atlántico congelado para rebajar intensidades y unos acantilados dispuestos a dejar pasmado al más impasible de los seres humanos.

Sagitario

Sagitario, eres conocido como el «explorador del zodíaco». Tus ganas de vivir experiencias nuevas y tus ansias de libertad te convierten en un gran viajero y eso hace posible que casi cualquier destino te fascine. Siguiendo tu posición en el calendario y celebrando que eres un signo de fuego, sin duda, Sagitario, deberías unirte el 7 de diciembre a la celebración de Los Escobazos en Jarandilla de la Vera, una fiesta en la que podrás participar y sentir con entusiasmo que estás exprimiéndole todo el jugo a la vida.

Debido a ese fuego que te quema los pies y te impulsa a moverte, se puede sumar a la fiesta extremeña el lugar más fogoso de España: la isla de los volcanes. En Lanzarote, dejarás fluir todo tu entusiasmo, pero además podrás explorar tu parte más divertida visitando todas las creaciones del artista isleño César Manrique. Si necesitas más, porque no se quedará tu 2019 en dos viajes, puedes apostar sin miedo a equivocarte por los cinco destinos más frikis de España. Desde el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres hasta las Minas de Riotinto, en Huelva. Cualquiera de estas escapadas será entretenida y agradecida por el signo regentado por Júpiter.