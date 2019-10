Por más amor que haya, no dejes el departamento: estos signos no tienen que vivir juntos

Piscis y Cáncer

Ambos signos tiene química, pero al ser muy románticos, suelen despegarse del suelo cada vez que se emparejan.

Esto no será muy bueno para su relación, ya que no perciben la realidad de la vida en pareja día a día.

Luego de que pase el romance y la fase de "luna de miel", se sentirán agobiados por las responsabilidades que vivir en pareja les impone.

Cáncer y Libra

Cáncer es el signo más emocional y sensible del zodiaco, lo que le hace esmerarse mucho por convertir el lugar donde vive con su pareja en el lugar perfecto.

Y aunque Libra aprecie los esfuerzos de Cáncer, éste siempre necesitará tener una vida social activa, prefiriendo pasar algunas noches con sus amigos.

Esto puede parecer un insulto para los detalles que Cáncer se desvive en tener con su pareja, generando muchos problemas.

Sagitario y Tauro

Los de tauro son personas leales y cariñosas pero también las más posesivas con sus parejas.

A los Sagitario esto no les complace, ya que no les gusta verse atados y no se sentirán cómodos al ser controlados.

Capricornio y Aries

Ambos son signos muy ambiciosos. Sin embargo, Capricornio es de los que alcanza sus objetivos paso a paso, con un plan. En cambio, lo arianos suelen tomar decisiones importantes y complicadas, rápidamente, sin darse mucho tiempo para pensarlas. Esto es algo que los Capricornio odiarán y provocará problemas.

Leo y Escorpio

Estos signos son muy apasionados, pero así como la intensidad los puede unir, también los puede enfrentar.

A los Leo les gusta ser ensalzados y admirados, mientras que a los escorpiones sienten que este tipo de actitudes no demuestran el afecto de su pareja hacia ellos.

Géminis y Virgo

Los geminianos son pensadores y suelen expresar sus ideas, comunicando lo que siente sobre algún hecho particular. Por otro lado, los Virgo son más prácticos y tienen poca tolerancia para varias cosas. Al juntarse, pueden perder la paciencia.