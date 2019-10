Todos tenemos pesadillas, pero las controlamos distinto de acuerdo a nuestro signo

Aries

Te gusta proyectar un exterior resistente, incluso cuando tienes miedo de algo. No quieres mostrar debilidad, pero también eres una persona práctica. Probablemente gritará algún tipo de plan de acción y luego se encontrará con una solución. Prefieres atacar agresivamente tu miedo que huir de él.

Tauro

No le gusta estar equivocado, ni le gusta que las cosas cambien. Cuando te enfrentas a tus peores pesadillas, te aferras firmemente a lo que sabes y a lo que te es familiar. Preferiría vivir en la negación de que ocurriera algo terrible que abordarlo, por lo que es más probable que duplique sus opiniones y se niegue obstinadamente a reconocer cualquier cosa contraria.

Géminis

Al igual que Tauro, preferirías fingir que nada malo está sucediendo, pero en lugar de agacharte con lo que es familiar, eliges distraerte con cualquier cosa y todo lo demás. Te sumergirás en nuevos pasatiempos, interactuarás con gente nueva y te sumergirás en otras situaciones simplemente para darte espacio de lo que temes.

Cáncer

Le resulta difícil enfrentar las cosas solo, por lo que cuando sus peores temores comienzan a manifestarse puede ser abrumador. Manejas tus peores miedos corriendo directamente a los brazos de tus seres queridos. Mientras los tenga consigo, se sentirá mejor y podrá superar cualquier problema desafortunado.

Leo: pone una cara valiente y actúa sin molestias

Tienes una energía similar a Aries aquí. No tienes miedo de asumir tus miedos desde el principio. Tendrás una cara valiente y actuarás como si no te molestara, incluso si no lo estás. Casi lo finges hasta que lo logras.

Virgo

En su mente, todo tiene una solución, incluso sus peores temores. Si bien a menudo suceden cosas que están fuera de nuestro control, aún se tomará su tiempo para analizar una situación y descubrir la mejor ruta posible. Es la única forma de tener paz.

Libra

No quieres sentirte mal, por lo que tienes que apoyarte en algo. Tal vez sea un socio que te respalde, un amigo que necesite una mano o algo más que llame tu atención. Mientras pueda restablecer una sensación de equilibrio, se sentirá seguro.

Escorpio

Se puede debatir que muy pocas cosas te asustan en primer lugar, pero todos tienen sus momentos. Cada vez que realmente temes a algo, excluyes al resto del mundo. Te niegas a dejar espacio para que viva contigo.

Sagitario

Ciertamente tienes miedos como el resto de nosotros, pero eliges mirar más allá de ellos. Mientras puedas, pretenderás que nada está realmente mal. E incluso cuando sea así, tratarás de encontrar cosas positivas para mirar.

Capricornio

No te gusta enfrentar tus miedos, prefieres canalizar esa energía en algo productivo. Si pretendes lograr algo, crees que tu logro te hará sentir seguro y protegido.

Acuario

Por lo general, tienes más miedo de ser considerado normal que cualquier otra cosa, por lo que pasas tu tiempo haciendo una lluvia de ideas sobre todas las cosas extrañas y por ahí que DEBES tener miedo. Cuando te fijas en todas las situaciones aleatorias (que pueden ser un poco poco realistas), hace que todo lo que te está asustando sea un poco más soportable.

Piscis

Ciertamente tiene que preocuparse por sus propios miedos, pero preferiría centrar su atención en las cosas que molestan a sus seres queridos. Prefieres ser el hombro en el que apoyarte y la persona con la que otros corren cuando necesitan ayuda, y tienes dificultades para hablar con la gente sobre las cosas que te asustan. Si puede concentrar sus esfuerzos en ayudar a los demás, sus miedos le parecerán un poco más pequeños.