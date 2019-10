Prestá mucha atención: los signos más psicópatas

Los psicópatas son mentirosos patológicos, tienen un encanto superficial, falta de remordimientos y se aburren con facilidad. Muchos son abusones delibro, suelen hostigar a aquellos que no les aportan algún beneficio. Les gusta tener poder y control.



Top seis de los signos más psicópatas del zodiaco:



Escorpio: Los nacidos bajo este signo son los maestros de la maldad. Si querés estar a salvo, lo mejor es mantenerte alejado de una persona de este signo, enojado y vengativo. No tienen piedad ni límites. No conocen el arrepentimiento y nunca pedirán perdón.



Cáncer: Tienen ideas negativas y oscuras que son destinadas a buscar venganza cuando tienen que herir emocionalmente a alguien. La ambivalencia de sus emociones los convierten en ‘irritables’ y rencorosos. Si alguien lastima a una persona de este signo, lo pagará con creces.



Piscis: Es un signo muy rencoroso. Tienen la capacidad de convertir la vida de otra persona en un completo infierno si así se lo proponen.



Capricornio: Es un signo que se caracteriza por su ambición, timidez, perseverancia, pesimismo y rencor. No conoce el significado de la palabra piedad. Herir su orgullo es igual a ganar a un enemigo para toda la vida, y luchará hasta verte destruido.



Géminis: Suelen ser extremadamente dulces, pero cuando tienen que tratar mal a otra persona, destilan veneno mortal. La dualidad de su signo se traspasa a su carácter y pueden pasar de ser sinceros a ser mentirosos. Su egocentrismo les da un toque de maldad de la que debes alejarte de inmediato.



Leo: Es un signo cargado de tiranía, ambición, poder y prepotencia. Siempre busca que se haga lo que ellos quieren.

Fuente: Contexto