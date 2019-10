Para anticipar la jugada: mirá cómo se enoja cada signo

ARIES: ¡Explosión en camino!

Aries se enfada rápida y explosivamente cuando le atacan o le desafían. La lealtad y la falta de disciplina (en casa o en el trabajo) son también motivos suficientes para que Aries muestre su temperamento tan fuerte. Sin embargo, si su oponente mantiene la calma ante ese estallido de ira, Aries se aplaca tan rápidamente como se encendió. Asimismo, no es rencoroso y, cuando medita sobre lo sucedido, suele ser el primero en disculparse.

TAURO: Furia contenida, pero vengativo

Cuando tauro se molesta, le gusta tener el control de sus emociones. Tiene que estar súper mega enfadado para que se le note. Asimismo, lo que más le molesta es que le acusen de estar haciendo algo mal y que le recuerden errores del pasado, sobre todo si son acusaciones infundadas.

Cuando se desata su temperamento, el pacífico tauro se convierte en un toro furioso, que arrambla con su oponente e incluso con quien intente apaciguarle.

Ahora si el problema es muy grave, es muy posible que llegue la temible venganza taurina. Por ende una vez desatada la ira del toro, lo indicado es poner distancia de por medio hasta que se enfríe. No lo busques, recuerda que a veces tarda en pasársele el enfado, así que debes tener mucha paciencia.

GÉMINIS: Las palabras su arma letal

Géminis es poco dado a enfadarse por su forma distendida de tomarse los enfrentamientos. De hecho, cuando hay una pelea cerca, es muy bueno que por allí esté géminis y su habilidad diplomática para conciliar posturas. Sin embargo, también hay algunas ocasiones en las que pierde la calma. Cuando esto sucede, grita y grita, sin que nadie lo pare. Incluso en estas ocasiones extremas no pierde su capacidad para argumentar y, como le hayan hecho daño, será muy hiriente con sus palabras.

CÁNCER: En tierra santa

A cáncer no le gustan nada las peleas y mucho menos si tiene que participar en ellas. Suele ser un signo tolerante y poco conflictivo. No por falta de temperamento, sino porque prefiere llevar la fiesta en paz. Cuando se enfada, hace un enorme esfuerzo por controlar sus emociones, pero éstas salen a la luz. Tiembla, le sudan las manos, se le trastabillan las palabras, llora o todo junto. Ésa es la peor parte de ser tan sensible. Cáncer es como una esponja de las emociones. Eso explica sus rápidos cambios de humor. Si está en un ambiente crispado, cáncer se impregnará; si está en un ambiente relajado y optimista, lo mismo.

LEO: Cuidado con poner en duda su autoridad

Leo es muy irritable. Todo lo que ponga en duda su autoridad o dignidad personal provoca la reacción del rey de la selva. No se detiene hasta lograr que se lo reconozca. Es combativo e incansable. Un enemigo temible.

VIRGO: Primero conciliación

Virgo trata de controlar sus reacciones. Si algo lo molesta, traga saliva y comienza a razonar con el otro. Si no logra convencerlo, ataca verbalmente. La crítica puede ser insoportable y demoledora. Puede reaccionar impulsivamente.

LIBRA: Huye de los enfrentamientos

Libra rara vez muestra su enojo y no es de pelear. Su camino es la diplomacia. Nunca se sabe si algo le molesta. Sus reacciones impulsivas duran instantes y se restablece con una sonrisa. Evita los conflictos a cualquier costo.

ESCORPIO: Volcán en erupción

Escorpio es el más irritable y guerrero del Zodíaco. Cuando se enoja es destructivo. Tiene una fuerza de ataque arrolladora. Utiliza frases hirientes y punzantes; conoce los puntos débiles del otro. No se detiene. Es rencoroso.

SAGITARIO: Efervescente

Sagitario tiene gran fuerza, potencia y un yo muy fuerte que quiere imponer. Si puedes evita la violencia física. Se enoja muy rápido pero también enseguida se calma. Tiene reacciones de “leche hervida”. No guarda rencor.

CAPRICORNIO: Piensa antes de atacar

Capricornio es prudente y contenido, es difícil verlo enojado. Pero cuando lo hace, hay que cuidarse. Más que por emociones, se enoja por intereses. Se retrae y premedita su acción. Es frío y calculador. Puede ser huraño y malhumorado.

ACUARIO: Cuidado con cortarles las alas

A acuario pocas cosas lo hacen enojar. Una es que le quieran cortar su libertad. Otra la estupidez humana. La tercera la deslealtad. Argumenta furibundo. Nunca se entrega totalmente a la cólera. A veces se aparta sin intervenir.

PISCIS: Se ofende y se siente fácilmente

Existen dos tipos de piscis. Uno, de cóleras terribles y otro que no manifiesta su enojo. Ambos se ofenden con facilidad pero casi nunca tienen una reacción agresiva física. Puede retraerse o abatirse, responder impulsivamente o estallar en lágrimas, quedar confundido o desestabilizado. No es rencoroso pero se siente víctima.