En la intimidad son un plomo: estos son los signos más aburridos entre las sábanas

Ya habíamos anticipado que la astrología (para quienes creen en ella) afecta la personalidad en todo aspecto de la persona. Inclusive en la intimidad más profunda. Hoy te contamos según los astros cuáles son los tres signos del horóscopo más aburridos y egoístas de todos.

Lamentablemente le va a tocar el primer turno a Libra: sucede que las personas de este signo del zodiaco siempre buscan que el otro tome la iniciativa. Son muy desatentos con sus compañeros de cuarto ya que sólo quieren disfrutar ellos mismos sin siquiera pensar que le puede gustar al otro.

En el listado pero por su carácter egoísta sigue Tauro. Lo que pasa es que el Horóspoco indica que a este signo le gusta hacerse de rogar, por lo que se dejará tocar y besar antes de reaccionar. Hay quienes los consideran egoístas por no buscar el placer de su compañero de sábanas, pero otros les etiquetan directamente de aburridos.

Por último vamos a culpar a Capricornio. La intimidad de este signo del zodiaco es demasiado tímida. No se atreve a pedir lo que realmente le gustaría, porque teme ser juzgado. Hasta que no pasa por un proceso de reflexión y se da cuenta de que debe preocuparse menos por lo que la gente pueda pensar de ellos, no hace lo que realmente le apetece.

Así que si sos de alguno de estos signos anotá lo que reclaman a tu carta del horóscopo y tomá la iniciativa para mejorar con tu compañero o compañera de cuarto. Total, disfruta uno y disfrutamos todos... ¿No te parece?