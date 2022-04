¡Hay foto!: se compró el auto de sus sueños y lo chocó apenas lo sacó de la concesionaria

En la vida existen personas que se ponen metas y van hacia ello con todo su esfuerzo. Y si las cumplen son muy felices, como es el caso de un hombre que pudo cumplir su sueño de comprarse una Ferrari, pero cuando daba un paseo para probar la velocidad del auto terminó por destruirlo.

El episodio ocurrió el 1 de abril en Derby, Inglaterra. El hombre, del cual no se reveló su identidad, pasó por la concesionaria para retirar su adquisición una Ferrari 488 con motor V8 de 3.9 litros de cilindrada y 669 caballos de potencia. Es así que decidió ver qué tan rápido andaba y se fue hasta una ruta. Pero hay quienes aseguran que manejar este tipo de autor no es para cualquiera persona puesto que si se pisa de más el acelerador, el conductor puede llegar a perder el control del coche.

(Captura de Twitter)

Y esto es lo que pasó. El flamante dueño lo aceleró en la ruta y protagonizó un accidente a tres kilómetros del concesionario. Si bien no hubo personas heridas como consecuencia del siniestro, el conductor no logró salir del auto por sus propios medios. Según los testigos, el sujeto perdió el control del auto y chocó contra las protecciones metálicas, por eso el accidente no fue peor.

La Ferrari sí sufrió importantes roturas en el paragolpes, el capot y los faros. A partir de las imágenes que compartió la policía, el automóvil podría arreglarse en su totalidad.