Tienen un imán: éstos signos atraen gente traicionera

Cáncer

Cáncer es el signo al que más traicionan, porque se entrega ciegamente y no conoce otra forma de querer. No te desgastes, nadie merece tu llanto y mucho menos segundas oportunidades. Amar no es sufrir, no es vivir con el tormento de que vuelvan a hacerlo. No dejes que la basura de otros apague tu luz.

Piscis

Piscis es tan compasivo que no se da cuenta cuando atrae a gente desleal a su vida. Es un signo emocional, no tiene reparo en expresar lo que siente e inicia una relación para darlo todo. Ten claro que un infiel es alguien que ni siquiera se ama a sí mismo, no permitas su inmadurez te afecte.

Libra

Libra puede es tan dulce y comprensivo, que se olvida de su realidad. Cuando se enamora es experto en idealizar, se pierde entre las aparentes cualidades de su pareja y no ve las banderas rojas. Los infieles no son tan sigilosos como parece, la mayoría de las veces te avisan con sus actitudes.

Tauro

Tauro cree que está en un vínculo recíproco y no tiene ni idea de las malas intenciones del otro. Puedes ser uno de los signos más pacientes y calmado del zodiaco, pero eso no quiere decir que le van a ver la cara todo el tiempo. Cuando se obstina se activa y dejará sin aliento al traidor.