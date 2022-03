Atención usuario, por estas razones podrían cerrarte la cuenta de WhatsApp

Sin dudas WhatsApp es la aplicación de mensajería que más se usa en el país y el mundo. Pero por ese mismo motivo la app tiene reglas que se deben respetar para un óptimo funcionamiento. En caso de no hacerlo, los usuarios se arriesgan a sufrir sanciones temporales y posteriormente el cierre total de la cuenta.

Lo positivo de este servicio es que como un prime aviso suele suspender los perfiles por un tiempo determinado pero después es el bloqueo total de la cuenta.

Por estos motivos, WhatsApp te puede cerrar la cuenta:

*Si la cuenta está inactiva por más de 120 días seguidos.

*Por usar apps no oficiales, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

*Por enviar mensaje masivos, hacer spam, crear listas de difusión o grupos para enviar chats no solicitados.

*Si te bloquearon muchas personas en menos de un día también WhatApp puede cerrar tu cuenta.

*Por difundir noticias falsas, como parte de la lucha de Facebook -y Meta, dueña de WhatsApp- para evitar las “fake news”.

*Si reenviamos archivos con versiones modificadas de WhatsApp.

*Si enviamos virus, malware o software malicioso.

*Por crear nuevas cuentas de forma automatizada o por medios no autorizados.

*Por compartir información de terceros sin permiso.