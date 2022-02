El regalo que 'pegó' una argentina en su trabajo de Alemania y se volvió viral en las redes

Una mujer argentina que vive en Alemania revolucionó las redes en las últimas horas cuando realizó una publicación contando el regalo que recibió en su trabajo. Es que la usuaria de Twitter compartió una foto de la heladera de primera calidad que se llevó para su casa, antes que en su oficina la desecharan.

Es que la chica explicó que por cuestiones de mudanza, el aparato que se encuentra en buen estado iba a ser dejado en la calle pero ella decidió aprovechar la oportunidad para quedársela. Fue por eso que su posteo cosechó más de 100 mil likes y reunió una buena cantidad de comentarios.

En el capítulo random de hoy: me conseguí una heladera que iban a desechar en mi trabajo por mudanza.

Punto para uD83CuDDE9uD83CuDDEA pic.twitter.com/G0FrIWdGcb — Marianne (@VanMarianne) February 2, 2022

"En el capítulo random de hoy: me conseguí una heladera que iban a desechar en mi trabajo por mudanza. Punto para Alemania", detalló Marianne, quien vive en Berlín. En la imagen que adjuntó se puede ver una gran heladera con freezer, moderna, en color plateado y en perfectas condiciones.

En pocas horas, su tuit consiguió casi 100 mil "likes" y por ello decidió aclarar algunas dudas. "Había que vaciar la oficina y teníamos dos de estas. Casi me la pierdo, pero se demoraron con la entrega de la oficina así que... ¡ven a mí, belleza! Llegué el último día creyendo que la 'ofi' iba a estar vacía y me encuentro con que ninguno de otros 20 compañeros la había querido. Tiene un año aproximadamente, de los que 6 meses no hubo un alma", agregó.

Esta CIRUJA de electrodomésticos se complace en anunciar: heladera llena, corazón contento uD83DuDE0C pic.twitter.com/3rW8nIYNmI — Marianne (@VanMarianne) February 3, 2022

También aseguró que no era lo único de lo que se iban a deshacer. "Y decí que no me hacía falta muchas cosas porque quedaban sillones, escritorios y hasta un lavavajillas". Una seguidora le contestó que aunque no lo necesitara lo podría haber tomado para alguien más. "Siempre hay un alma amiga que necesita", le reprochó entre risas. "Ay sí, seguro a más de una le servía. Fue tan repentino que de pedo llegué a coordinar una van [camioneta] de hoy para hoy. La próxima hago repartija de bienes", le prometió.

Muchos envidiaron su suerte y otros contaron sus propias historias viviendo en el extranjero. "Unos 500 mil pesos en Argentina", aportó Diego Gómez sobre el dinero que se hubiese gastado de comprarla. "Países ricos, basura rica", contó otro argentino viviendo en Alemania.

"En mi oficina cambiaban los televisores e iban a tirar unos Smart Samsung de 50 pulgadas que tenían 3 años (sí, 3 años) de antigüedad y que andaban perfecto. Me traje uno a casa. Al final lo terminé regalando porque ya tengo 2 de ese tamaño y no tenía dónde instalarlo", le contó Dusty quien vive en Estados Unidos.

Fuente: Crónica