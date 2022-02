Video impactante: grabó la muerte de su marido después de saltar a un río congelado

Una mujer grabó la muerte de su marido luego de que se arrojara intencionalmente a un río congelado en el pueblo de Kapuliva, en Ucrania. El escalofriante video fue subido a las redes sociales y se viralizó.

Todo ocurrió cuando luego de quitar una capa de hielo Alexander, de 38 años, le pidió a su esposa que tomara imágenes del momento en que él saltaba al agua del río congelado Chortomlyk. Preocupada, le preguntó ella: "¿No tenés miedo?". En las imágenes se observa al hombre que se quita su remera, con un short puesto, y luego se sumerge hasta que desaparece.

Alexander no salió a flote, lo que causó la desesperación de la mujer, que no dejó de grabar. Rápidamente otra persona que estaba en el lugar intentó socorrerlo, pero no tuvo éxito. Trataron de quitar fragmentos de hielo y no lo lograron.

Los servicios de emergencia llegaron hasta ese lugar y lograron dar con el cuerpo sin vida del hombre, a más de 20 metros de la orilla y casi 4 metros de profundidad. Mirá el impactante video: