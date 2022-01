La "oveja negra" de la familia: estos signos son los que peor se llevan con sus hermanos

De acuerdo a lo que nos cuenta la astrología existen tres signos del zodíaco que se destacan del resto porque son los que peor se llevan con sus hermanos. Pese al amor que sientan por su familia, muchas veces son los autores de peleas fuera de control, al punto de hacer un corte total en las relaciones.

Estos signos son:

LIBRA

No se llevan mal porque sí, si no porque tienen una rebeldía con las relaciones que hace que haya que ganarse constantemente su cariño. Si sienten que algo es obligatorio no lo hará, por lo que a veces no se lleva bien con sus hermanos, aunque tenga muchos. Si se entiende bien con ellos, se convertirá en su principal aliado.

ESCORPIO

Los reyes de las relaciones difíciles, y en eso también va incluída su familia. Solo existen dos posibilidades con ellos: te odian o te aman. Y si se da el segundo caso, exigirán lealtad absoluta. Por eso mantendrá un trato tormentoso con sus hermanos, sobre todo si es el menor y nadie le hace caso. Cuando se lleva bien, sin embargo, muestra su lado más ilustre.

ACUARIO

A ellos, la relación que puedan tener con sus hermanos le da igual. Todo depende de que si se lleva bien con ellos de forma natural, ya que nunca se portará bien por obligación con alguien. Lo bueno es que a pesar de que no se lleve bien, nunca se conducirá especialmente mal con sus hermanos, sencillamente los ignorará.

(Fuente: MDZ Ol)