¿A lo poliamor?: estos signos del zodíaco son infieles y aún así continúan la relación

En esta nota te contamos cuáles son los signos del zodíaco que engañan a sus parejas, pero aún así saben que eso es solo algo pasajero y no dejarán a quien tengan a su lado.

PISCIS

Si la relación no va como lo planea y los conflictos lo lastiman, ellos no dudan en ser infieles.Este signo puede intentar “desviar” su camino sin pensar en terminar la relación que ya tiene para no lastimar aún más al otro, incluso si desgasta la relación con la mentira.

GÉMINIS

Al no recibir la atención deseada, Géminis comienza a identificar opciones a su alrededor. Es por eso que incluso puede mantener triángulos amorosos y solo tomar una decisión definitiva cuando las cosas se atascan. No son buenos para tomar la iniciativa de poner fin a las relaciones.

LIBRA

Ellos no tienen problema de iniciar relaciones cuando ya están comprometidos, especialmente si se sienten estancados y su pareja no los cuida. Pero tiende a relativizar los problemas y posponer sus decisiones durante mucho tiempo, pudiendo dejarle los ultimátums al otro.

LEO

Cuando siente que está jugando bajo no será un motivo de orgullo. Por lo tanto, difícilmente asumirá la infidelidad, pero la ocultará y continuará su relación. Suele engañar a quien tiene a su lado cuando ya no siente que recibe pasión e intensidad de su pareja de la misma manera que lo haría un nuevo romance.

