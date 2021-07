¡Desgraciada fortuna!: ganó la lotería, pero no puede cobrar el premio por ser indocumentado

La fortuna le mostró su cara más inoportuna a un mexicano que vive en Estados Unidos sin tener documentación.

El hombre compró en una tienda dos 'dos raspaditos de la lotería uno de 5 y otro de 10 dólares'. A los días se dio cuenta de que había ganado 750,000 dólares como premio.

“En ese momento me sentí alegre y al mismo tiempo me bajaron lágrimas”, contó. Su estatus migratorio lo llenó de terror, no sabía si podría cobrar el cuantioso premio que había ganado.

El hombre, quien pidió al medio permanecer en el anonimato, entregó el boleto a otra persona para que cobrara el dinero, pues “la gente le decía que no le pagarían el boleto por mi estatus migratorio”.

Esta acción propició una investigación policial que se ha extendido por nueve meses y actualmente el migrante mexicano cuenta con poco tiempo para reclamar lo que ganó.

Sin embargo, más allá de su estatus migratorio, la carencia de documentos podría hacerlo perder esos 750,000 dólares, pues, según la Lotería de California, lo importante para el concurso no es si el ganador es o no un migrante, “lo que sí se requiere por ley es comprobar que están entregando el dinero a la persona correcta”, señalaron.

Finalmente el cheque que se le entregó fue de 525,000 dólares, monto neto luego de los descuentos de impuestos estatales, pero, aunque era una buena noticia, el tema también comenzó una carrera contra reloj.

La fecha de vencimiento del cheque está fijada el próximo 30 de julio, por lo que, de no cobrarse, el premio podría perderse. Desesperado, el hombre llamó a la televisora Univision34 para pedir ayuda, pues sin pasaporte ni matrícula consular los bancos no pueden abrir una cuenta.

El medio dio a conocer que contactaron al Consulado General de Los Angeles para pedir apoyo y ayudar al hombre a entregar documentos que lo identifiquen, aunque hasta ahora el futuro del premio sigue en la incertidumbre.

Fuente: Infobae