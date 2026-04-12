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Conflicto

Escala la tensión: Trump anunció un bloqueo en el estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones con Irán

La medida fue comunicada luego de una extensa ronda de diálogo en Pakistán que no logró acercar posiciones entre ambos países.

Por Agencia NA
donald trump

Luego del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump dispuso un bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz, en una decisión que incrementa la tensión en Medio Oriente.

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El anuncio se produjo tras un encuentro diplomático desarrollado en Pakistán, donde las delegaciones de ambos países no lograron alcanzar un acuerdo debido a diferencias en puntos considerados clave. En ese contexto, el mandatario estadounidense comunicó a través de su red Truth Social que la Marina comenzará a interceptar embarcaciones vinculadas a Irán en esa vía marítima.

Según detalló, la medida apunta a todos los buques que hayan abonado peajes al gobierno iraní para transitar por el estrecho. Además, lanzó una dura advertencia: cualquier ataque contra naves estadounidenses o civiles tendrá una respuesta contundente. “La Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará de inmediato el proceso de bloqueo”, sostuvo.

Trump también justificó la decisión al considerar que el control iraní del estrecho constituye una forma de “extorsión global”, y aseguró que su país no aceptará presiones de ese tipo por parte de ningún gobierno.

Desde Teherán, la postura fue confirmada por el vocero de la Cancillería, Esmaeil Baghaei, quien reconoció que las conversaciones no llegaron a buen puerto tras una maratónica negociación que se extendió durante el fin de semana en Islamabad. Según indicó, las tratativas se desarrollaron en un clima de desconfianza luego de semanas de conflicto en la región.

El funcionario iraní explicó que los temas abordados fueron complejos y abarcaron desde la cuestión nuclear hasta las sanciones económicas, las reparaciones de guerra y la situación en el estrecho de Ormuz. También remarcó que la diplomacia sigue siendo una herramienta central para su país, aunque advirtió que el éxito de futuras negociaciones dependerá de la “buena fe” de Washington.

Las reuniones tenían como objetivo reducir la tensión en Medio Oriente tras el reciente alto el fuego alcanzado entre Irán, Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la falta de avances y el nuevo anuncio de bloqueo profundizan la incertidumbre en una zona clave para el comercio energético mundial.

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