Mirá vos: estos signos nacieron para ser solteros

No es sea una sentencia total, pero sí es verdad que hay personas que disfrutan la vida sin la necesidad de hacerlo en pareja.

A continuación te contamos cuáles son los signos que saben sacar partido de la soltería mejor que otros.

Capricornio

Quienes nacieron bajo este signo les cuesta mucho mantener una relación estable. ¿La razón? Están tan enfocados en su trabajo y en crecer profesionalmente que casi no tienen tiempo para nadie. Además, tampoco es que odien estar solteros, ya que les agradaba tener su propio espacio para hacer lo que más les gusta, según explican los tarotistas.

Son encantadores como pareja, pero su poca paciencia hacia los demás hace que las peleas sean constantes. Por eso, los virginianos no están buscando una pareja fugaz, sino un compañero que esté dispuesto a soportar su lado más oscuro. Mientras no aparezca el indicado, no tienen problema en quedarse solos mientras esperan.

Acuario

Los acuarianos son solitarios por naturaleza, pues creen que la mejor manera de dar rienda suelta hacia su imaginación es cuando se sumergen en sus propios pensamientos, sin distracciones o presiones de por medio. Por esa misma razón, temen enamorarse y le rehúyen al amor, ya que podría poner en riesgo su creatividad en el trabajo.

Aries

Se caracterizan por ser tercos y muy impulsivos, rasgos que una pareja pocas veces puede lidiar. Las personas del signo Aries, por lo general, se encuentran en relaciones algo tóxicas debido a su temperamento. En consecuencia, muchas personas escapan de un romance con los Aries, ya que no soportarían experimentar una relación bajo condiciones tan estresantes.

Géminis

A diferencia de los demás signos, los géminis aman la buena compañía y son capaces de confiar plenamente en su pareja si sienten que están con la persona correcta. Sin embargo, sus expectativas son demasiado altas y eso les juega en contra, ya que no todos cumplen con las cualidades que tanto anhelan: honestidad y respeto. Por tal, prefieren quedarse solos antes que mal acompañados, similar a las cualidades de Capricornio.