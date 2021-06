¡Durísimo!: esposa instagramer lo dejó y empezó a salir con su hijastro de 20 años, mirá

Un verdadero escándalo se armó en Rusia y llegó hasta la pantalla chica a raíz de la polémica entre un hombre, su ex mujer, y la relación que ella comenzó con un hijastro.

La historia es así. Alexey Shavyrin (45) se casó con Marina Balmasheva (35) y luego de desamores, él creyó que sería el amor para toda su vida. Adoptaron a 5 niños, y tras 13 años su relación terminó en un escándalo mediático que causa polémica porque la nueva pareja de la mujer es Vladimir Shavyrin, su hijastro de 20.

Este enroscado triángulo amoroso fue descubierto en el programa televisivo "Pryamoy Efir", donde la mujer -que se volvió famosa en las redes sociales a partir de su impresionante cambio físico- y su ex marido dieron su versión de lo que sucedió entre ellos.

Puesta las cartas en la mesa, el ex marido acusó a Marina de infiel y hasta aseguró haberlos escuchado teniendo relaciones sexuales: "No pude conciliar el sueño una noche cuando los escuché teniendo sexo en nuestra casa. Entonces entendí que Marina me estaba engañando con mi hijo. En unos minutos ella solo vino y se acostó a mi lado. No le dije una palabra esa noche".

Alexey asegura que no supo cómo actuar después de enterarse de la infidelidad de su esposa. Esperó semanas antes de confrontarla. En aquella discusión que llevó al final de la pareja ella confesó que nunca estuvo realmente enamorada de él y que jamás sintió la pareja fuera verdaderamente cercana.

El despechado hombre ruso, cerró su descargo echándole la culpa a su ex por el final de su anterior matrimonio: "Me hizo lo mismo cuando nos conocimos, ya que estaba casado y tenía dos hijos. Cuando me enamoré de ella me hizo dejar a mi familia por ella".

Marina, que tiene 405.000 seguidores en Instagram, también tuvo su espacio en el programa televisivo. Allí, afirmó que la depresión que vivía la llevó a tener problemas de sobrepeso. E insistió en que su nueva relación comenzó cuando se separó oficialmente de Alexey.

Ella dice que se siente renovada desde que sale Vladimir, y agrega: "No me siento una mujer mayor, ya no soy esa mujer obligada a hacer cosas las cosas de la casa, etc. Él me hace sentir como una chica joven y feliz. Me hace sentir como una chica joven y feliz".

Como si ya no fuera suficiente escándalo, la instagramer fue por más y publicó una imagen que causó controversia en la red social de fotos. Balmasheva posteó una foto que retrata un "antes y después" en su vida: a la izquierda de la imagen se puede ver una foto cuando Vladimir era apenas un niño de siete años y estaba a su cuidado, a la derecha, el noviazgo que mantienen las mismas personas 13 años después .

Respecto a su relación con Vladimir señaló: "Nos conocimos cuando tenía siete años. Siempre estaba sonriendo y divertido. No nos comunicamos por mucho tiempo. Luego nos vimos tres veces antes de que cumpliera los 16 y no nos volvimos a ver hasta ahora. Todos olvidan que el tiempo reúne a las personas o las hace no volverse a ver".

(Fuente: Clarín / Contexto)