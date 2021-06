¿Vos sos uno?, según su signo del zodíaco estos son los hombres que aman ser padres

En esta fecha especial te contamos quiénes son los mejores padres según su signo del zodíaco ya que los astros tienen mucho que ver.

Capricornio

Ellos no deben faltar en esta lista. Se entregan por completo a sus hijos para enseñarles cosas que consideran indispensables en la vida, como la responsabilidad y la disciplina. Tienen necesidad de criar bien a sus hijos y eso hace que que luzcan en ocasiones muy estrictos, pero no cabe duda de que lo hacen porque los aman y quieren que sean buenas personas, y así es, pues es imposible no aprender de ese gran ejemplo que siempre dan.

Piscis

Siempre se caracterizaron por ser muy sensibles, y cuando tienen hijos esta característica suele ser mucho más evidente, pues demuestran todo el tiempo su deseo de lograr su bienestar y de que jamás les falte nada para que se sientan plenos y felices.

Leo

Ellos dan siempre el mejor ejemplo a sus hijos ya que se caracterizan por ser personas con grandes valores, los cuales siempre intentan inculcarles. También son muy organizadas y con un corazón inigualable dispuesto a ayudar a quien más lo necesite. Incluso ellos harán lo que sea por mantenerlos siempre seguros y dan hasta su vida por conseguir su felicidad.

Cáncer

Otro de los signos que pertenece a la lista de los mejores papás es Cáncer, pues son los hombres más cariñosos y melosos, lo cual se incrementa cuando se trata de su descendencia; siempre buscan que sus hijos comprendan lo mucho que los aman, con caricias, besos y palabras bonitas, pues para ellos es la mejor forma de criar a los niños.

Tauro

Ellos no serán de los que regañen con frecuencia, pues no es para nada su estilo; todo lo contrario, son muy calmados y empáticos. Siempre muestran a sus hijos que son una mano amiga en la que pueden confiar cuando lo necesiten. Eso sí, no significa que no den enseñanzas de vida y que no demuestren su lado protector.

