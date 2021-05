No se bancó más los "ruidos " de sus vecinos, los grabó y el escrache se hizo viral

Es sabido que la convivencia en edificios puede ser difícil. Y más si lo que molesta son los ruidos de tus vecinos que se repiten constantemente.

Esto es lo que le ocurrió a un joven que se cansó de escuchar los fuertes gemidos una fogosa de su edificio y decidió dejarles una nota pegada en la puerta.

El hombre decidió compartir su malestar en Reddit. Pero no sólo describió la situación, sino que adjunto la fotografía de la larga nota que escribió: “A mis ‘vecinos’ de condominio les gusta tener sexo ruidoso. Después de avisarles previamente, no se han detenido, así que les dejé una bonita nota en la puerta para que todos la vean”.

Esto ocurrió en Estados Unidos. El vecino molesto fue más allá e incluyó un gráfico que detallaba cómo funciona la reverberación, la ligera permanencia del sonido en un ambiente, y agregó una grabación de sus gemidos para demostrar su punto.

La nota comienza: “Vivir en un condominio significa que tiendes a estar más cerca de tus vecinos de lo que normalmente estarías. Lo que significa que podría estar viviendo en un área completamente diferente de nuestro edificio y aún poder escucharte en voz alta teniendo sexo. Ahora, no me malinterpretes. Estoy muy feliz de que tengas una excelente vida sexual, pero creo que puedo hablar por muchos de nosotros en el edificio cuando te pido que te calles. Me siento mal por tus vecinos inmediatos”.

En el escrito, el hombre explica que cuando se quejó por primera vez la pareja mantuvo la calma, pero sólo por dos semanas. Luego, los ruidos sexuales regresaron.

Además, agregó la incomoda situación que tuvo con su hija: “Puedo decir que no disfruto especialmente que mi hija de 5 años me pregunte ‘¿por qué esa señora está gritando afuera?’”

Para reforzar su mensaje, el propietario agregó un esquema que demostraba cómo el sonido viaja por el edificio.

Y aunque la escribió en primera persona, la nota fue firmada por las 18 unidades con vista al patio, que también sufren los molestos sonidos. “En conclusión, me gustaría pedirle amablemente que controle el volumen de sus gemidos y ruidos sexuales. Ya sea con otra persona o contigo mismo”, continúa el escrito.

Pero aún faltaba la prueba definitiva: “En el caso que usted piense que esto es pura mierda y necesite alguna prueba, he grabado lo ruidoso que resulta y lo coloqué en la memoria flash adjunta para que se escuche a sí mismo y forme sus propias opiniones”.

La publicación se hizo viral en Reddit.

(Fuente: Crónica)