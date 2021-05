Especial Piratas: mirá cómo desde ahora podés ocultar los "Me gusta" en Facebook e Instagram

Con sus cientos de millones de usuarios en todo el mundo ansiosos permanentemente por conocer las principales novedades, tanto Facebook como Instagram continúan modificando algunas cuestiones desde sus configuraciones como para ser lo más atractivas posibles: ahora, ya permiten ocultar los "Me Gusta" en las publicaciones y en el feed.

De hecho, las pruebas en este sentido ya vienen desde 2019, con el objetivo primordial de evitar que las dos redes sociales sean tan estresantes. A partir de este miércoles, todos los usuarios pueden elegir si las personas pueden ver la cantidad de "likes" que reciben en sus posteos y también cuentan con la chance de escoger cuántos le dieron "Me gusta" a los de otros.

Sin embargo, vale la pena aclarar que ello será simplemente opcional, por lo cual aquellos que anhelen seguir de la misma manera que hasta ahora lo podrán hacer. Si optan por no compartir la cantidad de personas que le dieron "MG" a sus posteos, los espectadores podrán ver igualmente una lista de a quiénes les gustaron, pero no la cantidad que obtuvo. Aquel que subió la postal aún podrá notar los "likes", aunque incluso si no se exhiba.

Cómo configurar Instagram para no ver los "Me gusta" de los demás

Ir a la configuración del perfil tocando el icono de nuestro avatar y luego el botón de menú arriba a la derecha: elegir la opción Configuración.

En el apartado Privacidad hay que ir a Publicaciones y allí mover la perilla de la opción Ocultar recuentos de Me gusta y de reproducciones.

Cómo ocultar los "Me gusta" de una publicación propia

Justo antes de publicarla, donde permite etiquetar personas y publicar también en Facebook, aparece la opción Configuración avanzada.

Al tocarla, lleva a un menú donde permite ocultar los "Me Gusta", las visualizaciones de esa publicación, desactivar comentarios y más.

El comunicado oficial de Facebook en su blog

"Lo que escuchamos de las personas y de los expertos fue que no ver los recuentos de ´likes´ era beneficioso para algunos y molesto para otros, particularmente porque la gente los usa para tener una idea de lo que es tendencia o popular, por lo que te damos la opción de elegir". La compañía aseguró que la función permitirá en los perfiles "concentrarse en las fotos y videos que se comparten, en lugar de en la cantidad de ´likes´ que reciben".

Por último, aclaró que se mantiene "financiando investigaciones externas sobre las experiencias de las personas en Instagram y cómo podemos mejorar nuestras políticas y productos para apoyar a nuestra comunidad. Estamos aceptando propuestas de académicos y organizaciones sin fines de lucro para tales estudios".