En alerta: conocé cómo aprovechan los nuevos términos y condiciones de WhatsApp para estafar jubilados

Hace un tiempo Whatsapp anunció que los usuarios que no aceptaran las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de la empresa verían restringido su uso. Pero a raíz de eso, no dejaron de surgir falsos comunicados de fuentes no oficiales para confundir y engañar a los usuarios.

Desde la empresa propiedad de Facebook anunciaron que darían marcha atrás con la medida y suspendió la fecha límite (que era el 15 de mayo) para que sus clientes aceptaran sus condiciones. Por eso, los rumores y las falsas noticias proliferaron y causaron que más de una persona se viera afectada.

A partir de las idas y vueltas que provocó la supuesta entrada en vigor de las políticas de privacidad, los delincuentes aprovecharon la confusión de escala mundial para idear un nuevo esquema de estafas.

Y es que según informó el portal Actualidad RT, varios clientes de la aplicación, en su mayoría jubilados y personas de avanzada edad, habrían estado recibiendo un engañoso mensaje de texto en los que se lee que “WhatsApp será facturado”, y que comenzará a cobrar 0,1 euros (en Europa, supuestamente) por mensaje. Esto, a menos que la persona envíe aquel “mensaje” a otros “10 contactos”, logrando así demostrar que es un “asiduo utilizador” y generando que la empresa lo recompense con el servicio gratuito y cambiándole el color del logo al “azul”.

Este esquema de estafa es conocido como la cadena de mensajes, y se trata de una especie de trampa para el cerebro, según explicó Ígor Bederov, del centro de ingeniería ruso SafeNet, al medio.

El objetivo de los atacantes sería que su información logre expandirse y conseguir un alcance masivo que perjudique a la empresa en cuestión, que, en este caso, es WhatsApp. Las estafas podrían ser peticiones, informe de algún tipo, o incluso un virus, según alertó el experto, que recomendó ignorar este tipo de mensajes.

Qué pasa en Argentina

La Secretaría de Comercio Interior formalizó una medida cautelar en contra de la empresa propiedad de Mark Zuckerberg el lunes de esta semana, con el fin de suspender por 180 días la puesta en vigor de las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp, por considerar que “se incurriría en una situación de abuso de posición dominante”.

