El nuevo desafío que la rompe: encontrá los tres mates que no tienen bombilla

Una vez más los desafíos visuales se han convertido en buenos compañeros para sortear estos tiempos de pandemia y distanciamiento.

Uno de los retos que está causando sensación consiste en agudizar la vista y hallar las respuestas en un tiempo limitado.

Imagen completa

Mirá con atención la imagen que te mostraremos a continuación y resuelve: ¿podrás hallar los mates sin bombilla que hay en la imagen? Si puedes hacerlo, genial, solo recuerda que tienes el tiempo límite de 20 segundos. Ojo, esto pondrá a prueba tu visión y no es cosa de juego.

Tal y como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, direcciona bien la mirada y ubica las flechas distintas, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Solución

Quizá no eres paciente y te caracterizas por ser una persona que busca soluciones rápidas ante un problema, no te preocupes que te mostramos la respuesta de manera inmediata. De no haberlo resuelto en el tiempo estimado, te pedimos darte una oportunidad más. Si no es así, revisa bien para continuar con este difícil acertijo. ¿No puedes esperar más? ¡Te mostramos la solución!

Como verás, los mates sin una bombilla son atípicos y esta imagen presenta gran cantidad de mates normales que pueden confundir tu mirada. Como en todo reto, están ubicadas en lugares estratégicos para ponerte en aprietos y ver tus límites de observación. ¿Qué tal fue tu experiencia al resolver este reto visual? No dejes de compartirlo con tus familiares, amigos y compañeros de trabajo.