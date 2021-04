Es viral: en Semana Santa se cayó de la bicicleta y mirá la forma de su hematoma

En las redes se volvió viral una imagen compartida por un usuario que asegura que le salió un moretón con características religiosas. En la publicación de Twitter, realizada por el usuario @labiciadicta, se ve el moretón y una silueta de diferentes tonalidades que forman la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Varios usuarios han quedado impactados con la imagen y han comparado el caso con otros como la aparición de una virgen en un raspón o la imagen de Jesús en algunos alimentos. “No deberían burlarse, debemos temer a Dios porque su poder es muy grande”, respondió uno de los usuarios dando a entender que esto no es “fake”, ni muchos menos una casualidad, sino que se trata de una señal por parte de Dios.

Mientras que, para el usuario que publicó la imagen, el moretón se trataría de un “milagro de Semana Santa”. Algo que, sin dudas, sería más que oportuno dado el hecho de que estamos próximo a la celebración de la Pascua.

Elisabet Alder vive en Uruguay junto a su marido e hijo. En su casa, la mujer suele recibir una gran cantidad de personas debido a que asegura que es intermediaria de Jesús y por ende, puede curar a las personas. Por eso, considera que es “una herramienta de nuestro Señor Jesucristo”.

Si bien asegura tener dicha capacidad, Elisabet no promociona su trabajo ni las secuelas físicas que tiene debido a la conexión espiritual que posee. En diálogo con El Once, la mujer afirmó que puede ver lo que le ocurre a las personas “con sólo sentarme frente a ellas, no necesito que me digan nada”.

(Fuente: La100.cienradios.com)