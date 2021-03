Un gigantesco buque encalló en una de las rutas comerciales más importantes del mundo

Un gigantesco buque portacontenedores encalló en el Canal de Suez debido a una ráfaga de viento, anunció este miércoles la compañía marítima que lo opera, y el tráfico marítimo se detuvo en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, el Canal de Suez. El hecho pone momentáneamente en aprietos parte del comercio mundial, ya que es una de las principales vías de comercio que une a Europa con Asia, y que evita que los barcos tengan que rodear el continente africano.

Imagen satelital del Evergreen encallado

El tráfico en la estrecha vía fluvial que divide África continental de la península del Sinaí se detuvo el martes después de que el MV Ever Given, un buque portacontenedores con bandera de Panamá con un propietario registrado en Japón, se atascara. “El portacontenedores encalló accidentalmente, probablemente después de ser golpeado por una ráfaga de viento”, declaró a la AFP la compañía Evergreen Marine Corp.

La empresa está en contacto “con las partes interesadas, incluida la Autoridad que administra el canal, para ayudar al barco lo antes posible”, dijo. Según la agencia Bloomberg, tras el incidente más de 100 barcos están esperando para poder pasar por el Canal de Suez.

Un funcionario egipcio que habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa también atribuyó el incidente al fuerte viento en la zona. La región sufrió vendavales y una tormenta de arena el martes, con vientos de hasta 50 kilómetros (31 millas) por hora, según meteorólogos egipcios.

El canal tiene 190 kilómetros de largo, 24 metros de profundidad y 205 metros de ancho. Por su parte, el barco, de 400 metros de largo, 59 metros de ancho y que puede transportar hasta 20.000 contenedores, tenía como destino Rotterdam en los Países Bajos. Aún no está del todo claro qué causó que Ever Given girara de lado en el canal. GAC, una empresa global de transporte y logística, dijo que Ever Given sufrió “un apagón mientras transitaba en dirección norte”, sin dar más detalles.