Emocionante viral: niños llevan a su abuelito en un changuito para vacunarlo

Tras un año de incertidumbre, la vacuna contra el covid-19 está llegando al mundo, y en el caso de México, como en otros lugares primero se está vacunando a los adultos mayores, pues son de los grupos más vulnerables.

Este sector de la población está acudiendo a los lugares donde aplican la dosis, ya sea solos o acompañados por un familiar, ya que muchos vienen de lugares lejanos y no cuentan con un vehículo, no pueden estar tanto tiempo de pie o no pueden caminar.

Hace unos días se hicieron virales las imágenes de dos niños de Oaxaca llevando a su abuelito para vacunarse, en un changuito de bebé y conmovieron a todos los usuarios de internet.

Javier, de 11 años, y José, de 6, llegaron al centro de vacunación ubicado en San Isidro Monjas, empujando la carriola que habilitaron como silla de ruedas, ya que su abuelito Victorio García, de 76 años, no puede caminar. Cuando los cuestionaron en la entrada del área de vacunación, los pequeños dijeron que ellos se hacen cargo del adulto mayor.

De esta manera se las ingeniaron para llevar a su abuelito a vacunarse. Además, ante las preguntas de los encargados del puesto de vacunación, los niños manifestaron que ellos dos viven con su abuelito y no hay nadie más que se pueda hacer cargo, así que condujeron a don Victorio al lugar donde fue vacunado. Al dar a conocer esta historia, no tardaron quienes les brindaron ayuda para tener mejores condiciones de vida.

(Fuente: Contexto)