Fin del misterio: WhatsApp aclaró qué hará con las cuentas que no acepten su nueva privacidad

Las nuevas políticas de privacidad que implementará WhatsApp se ha convertido en todo un tema dentro del mundo de las aplicaciones de mensajería.

Y es que son muchos los que consideran que se trata de una invasión directa a la privacidad, mientras que la empresa asegura que es lo adecuado.

El servicio de mensajería empezará a mostrar de nuevo el mensaje sobre los cambio que realizará con las nuevas políticas, centrados en los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats.

Los usuarios deberán aceptar los cambios antes de su entrada en vigor, el 15 de mayo, un requisito para poder seguir usando WhatsApp de forma plena, pero cuyo rechazo no significa la pérdida de la cuenta, como señalan desde la compañía en el blog oficial.

No obstante, los usuarios no tendrán "acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las acepten", como explica. Esto se traduce en que, durante "un breve período", podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

La compañía recuerda en su blog que los usuarios pueden aceptar las nuevas políticas "incluso después del 15 de mayo", y en este caso, aplicará la política relacionada relativa a los "usuarios inactivos".

También señala que los usuarios pueden exportar el historial de chat y descargar un informe de su cuenta o, en última instancia, eliminar la cuenta.

La compañía, que el mes de enero comenzó a mostrar notificaciones a los usuarios para que aceptasen los nuevos términos antes del 8 de febrero y días después aplazó su lanzamiento, ha asegurado que se produjo "una gran cantidad de rumores e información errónea relacionada con esta actualización".

En este mensaje, WhatsApp avisaba de cambios en el servicio sobre los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como relativos a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

En el mismo mensaje que avisaba de que para poder seguir usando el servicio de mensajería los usuarios debían aceptar los cambios, lo que generó críticas por parte de multitud de usuarios de la aplicación.

WhatsApp defendió que la nueva política está enfocada para las nuevas maneras de chatear con empresas y de hacer compras desde conversaciones de la aplicación, que ya se habían anunciado en octubre del año pasado y que resultan "totalmente opcionales", según la tecnológica.

"Algunas funciones de compras están integradas con Facebook a fin de que las empresas puedan administrar sus inventarios a través de las aplicaciones", como explicó WhatsApp en el comunicado.

Y agregaron: "Esto se indica directamente en WhatsApp para que las personas puedan elegir si desean comunicarse con las empresas o no".

Los usuarios ya podían utilizar la app para comunicarse con empresas presentes en WhatsApp Business para chatear y adquirir productos. "Les cobramos a las empresas (no a los usuarios) por usar WhatsApp para brindar ese servicio al cliente", ha recordado la empresa, en referencia a que su servicio sigue siendo gratuito.

Asimismo, la aplicación reiteró que los mensajes de los usuarios "continuarán estando cifrados de extremo a extremo siempre", un mecanismo de encriptación que hace que solo puedan leerlos el emisor y el receptor, "por lo que WhatsApp nunca podrá leerlos ni escucharlos".