Apareció un escalofriante video donde amenazaban con matar a la Reina Isabel

El sábado a las 8:30 las autoridades del Valle del Támesis y hasta la Policía Metropolitana respondieron a un llamado por violación de la seguridad que ocurría en los terrenos del Castillo de Windsor. Allí se encontraba la Reina Isabel II.

De acuerdo a lo informado por la misma policía por medio de un comunicado, el protagonista de este episodio es un joven de 19 años, oriundo de la ciudad de Southampton. Fue detenido por violar e invadir un lugar protegido, además de tener entre sus pertenencias un arma con fines de ataque. Este intruso había entrado a los terrenos del castillo luego de trepar un cerco con púas, utilizando una escalera que había hecho con sogas, y además portaba una ballesta.

Los procesos de seguridad se activaron instantes después de que el hombre entrara en el recinto aunque no llegó a entrar en ninguno de los edificios del interior del Castillo. Se encontraba a 500 metros de los apartamentos privados de la reina, dentro del recinto del castillo. El atacante es sometido en estos momentos a una evaluación de salud mental e incluso permanece bajo el cuidado de los médicos. Además confirmaron que en el lugar se recuperó una ballesta.

Luego de este ataque frustrado, el reconocido diario The Sun dio a conocer el video donde se muestra a una figura encapuchada y enmascarada, que decía que tenían planes de asesinar a la monarca.

Con voz distorsionada, la persona habló de exigir venganza por la masacre de Jallianwala Bagh, una matanza ocurrida en la ciudad de Amristar en India, el 13 de abril de 1919, cuando soldados del Ejército Indio Británico ametrallaron a una multitud de hombres, mujeres y niños sijes, hinduistas y musulmanes desarmados, reunidos para festejar el año nuevo solar, conocido también como "fiesta de la cosecha".

Según el diario, se trata de Jaswant Singh Chail y se cree que el joven envió el video en el que aparece posando con una ballesta en la red Snapchat 24 minutos antes de que los agentes armados se abalanzaran sobre él la mañana de Navidad.

En tanto, Jasbir Singh Chail, padre del joven, dijo al diario Mail Online que no sabe qué hizo su hijo porque todavía no pudo hablar con él. En el video, se escucha decir "lo siento. Siento lo que he hecho y lo que haré. Intentaré asesinar a Isabel, la reina de la Familia Real. Esto es una venganza por aquellos que han muerto en la masacre de Jallianwala Bagh de 1919".

(Fuente: Télam y Telefe Noticias)