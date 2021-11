Tremendo: mirá cómo le dejó el auto a su novio por infiel, (pero se equivocó)

En Washington D.C. una mujer descargó toda su furia por su pareja infiel y se le ocurrió atacarlo donde más le dolía: su vehículo. Pero el auto que destruyó no era el de su novio. ¡Error!.

La dueña del vehículo se llevó una sorpresa más que desagradable cuando vio lo le habían hecho a su Mitsubishi Outlander rojo que estaba estacionado en la calle. En los costados del vehículo la "atacante" escribió, “Mike es un infiel”.

Pero el auto en cuestión era propiedad de Nedra Brantley, quien lo encontró poco después destrozado. “Grité. Me sorprende que nadie en el vecindario no me escuchara, porque grité tan, tan fuerte… no esperaba que esto sucediera”, dijo a medios de comunicación. El auto estaba pintado y tenía rotas algunas piezas delanteras y traseras, así como los retrovisores.

Brantley ya le avisó al seguro para que repare los daños y afirmó que nunca había salido con alguien llamado Mike ni conocía a nadie con ese nombre.



