¡Todo mal con vos!: cuáles son los signos que más se odian entre sí

No es un regla exacta, pero si es cierto que al momento de surgir diferencias hay signos que se llevan peor que otros.

A continuación te presentamos los binomios que llegan a puntos de disputa muy fuertes, rozando incluso el odio por momentos.

¿Qué signos del zodíaco se odian?

Aries y Tauro

Aries es el tipo de persona que siempre mantiene su vida ocupada e interesante. Llámalo preferencia personal, pero cuando no está haciendo nada, siente que se está convirtiendo en un adicto a la televisión.

No es tanto que odie a los vagos, sino más bien las vidas aburridas y pasivas que llevan. Preferiría ser popular como la persona espontánea y amante de la diversión.

Afortunadamente, Tauro tiene confianza en que unos pocos insultos y opiniones elegidos no harán mucho daño. Sin embargo, cuando alguien intenta odiarle activamente, es cuando se quitan los guantes.

El principal problema de Tauro es tratar de entender por qué Aries siempre tiene que estar en movimiento; Tauro siente que si no puede reducir la velocidad y pasar tiempo solo, probablemente está sucediendo algo más grande.

Capricornio y Piscis

Como tradicionalista, Capricornio cuestiona todo lo que no es lógico o sensato, y cuando se encuentra con personas cuyas cabezas siempre están en las nubes, se niega a tratar con ellas.

Capricornio cree que no hay razón para perder el tiempo con alguien que no ve las cosas a su manera. No tiene tiempo para Piscis porque le considera cabeza hueca, como si a piscis no le importa hacer las cosas de "la manera correcta" (también conocida como la manera de Capricornio).

El hecho de que Piscis sea una persona soñadora que a veces tiene la cabeza en las nubes no significa que no sea también inteligente. Les parece una fortuna el ser capaces de ver el mundo abiertamente en lugar de tener la mente cerrada como Capricornio .

Su odio mutuo proviene de ser dos personas completamente diferentes que vibran en planos totalmente diferentes.

Acuario y Géminis

Géminis prospera más cuando le rodean los amigos y la pasa bien. A diferencia de Acuario, preferiría quedarse fuera toda la noche y hasta el día siguiente en lugar de ir a casa a recargar sus baterías.

Puede que no vea nada malo en esto, pero Acuario odia que géminis no sepa cómo pasar el tiempo a solas.

Acuario se enorgullece de ser alguien que siempre puede cumplir una promesa, pase lo que pase. Géminis definitivamente tiene problemas con esto, pero ella piensa que Acuario es menos que identificable (y por lo tanto un mal amigo), por lo que considera esto incluso.

Acuario sabe que ser escamoso tampoco te convierte en un buen amigo, lo que mantiene a estos dos signos chocando constantemente.

Leo y Virgo

Leo es una reina del drama que prefiere que todo sea sobre sobre ellos en lugar de solo la mayoría de las cosas. No solo puede dirigir la atención de cualquier cosa a sus problemas, sino que lo hace de una manera que avergonzaría a la mayoría de la gente.

Virgo no puede soportar esta necesidad constante de ser el centro de atención y se mantendrá alejado de Leo.

La capacidad de Virgo para mantenerse lejos del centro de atención a veces puede hacer que parezca una reclusa, pero es solo porque no puede soportar ocupar un lugar central. Esto no solo le hace sentir mucha incomodidad, sino que también le hace sentir como si estuviera siendo mal educado.

Como el pasatiempo favorito de Leo es ser el centro de atención, nunca tiene tiempo para Virgo. Puede que no le odie activamente, pero hará saber que no tienen nada en común.

Cáncer y Sagitario

El cáncer es el tipo de persona a la que le gusta lo que le gusta y no suele probar cosas nuevas, especialmente si es simplemente "por el placer de hacerlo". A veces puede parecer dependiente y con falta de seguridad, pero generalmente es solo porque se siente mejor de esta manera.

Sagitario no puede soportar este lado de Cáncer porque es todo lo que le preocupa que terminará siendo más adelante en la vida. En cambio, Sagitario hace todo lo posible para divertirse con amigos y nunca estar atado a alguien.

Cáncer aprecia cuando sus seres queridos le dejan ser un poco pegote, que es exactamente lo contrario de Sagitario. Si cree que puede haber una pequeña posibilidad de que su relación le esté asfixiando, se separará antes de que nadie sepa lo que sucedió, lo cual es una grosería para Cáncer.

Libra y Escorpio

Libra pone mucho esfuerzo en crear una vida justa y equilibrada para si, lo que significa desconectarse de cualquier cosa que pueda hacerle agresividad o inestabilidad.

Con todo este control de daños gobernando constantemente su vida, es capaz de mantenerse lejos de personas como Escorpio, que no están de acuerdo con nada en lo que cree.

Escorpio es más como "ojo por ojo" que paz y justicia, lo que puede ser muy intimidante para Libra. Pero a pesar de que Libra es más una persona pasiva cuando se trata de lidiar con las diferencias, siempre se asegura de que Escorpio sepa cuánto le desaprueba.

El odio que estos signos tienen entre sí es tan crudo porque en realidad son polos opuestos.

Fuente: Terra